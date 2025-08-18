Quốc hội Hàn Quốc khai mạc kỳ họp thường kỳ tháng 9

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 1/9 đã chính thức bước vào kỳ họp thường kỳ đầu tiên trong nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, kéo dài trong vòng 100 ngày.Trước thềm lễ khai mạc kỳ họp Quốc hội vào chiều cùng ngày, đảng cầm quyền và đối lập đã bắt đầu công kích gay gắt lẫn nhau. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đề ra các nhiệm vụ trong kỳ họp lần này là hoàn thiện cải cách, ổn định dân sinh, làm bệ đỡ cho sự thành công của Chính phủ đương nhiệm.Trong đó, đảng cầm quyền tuyên bố sẽ nỗ lực xóa sạch tàn dư từ cuộc nổi loạn, kéo dài thời hạn điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt, hoàn thành ba bài toán cải cách lớn là Viện Kiểm sát, truyền thông và tư pháp.Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân thì lên án Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 25/8 vừa qua là một cuộc hội đàm "bất bình thường". Đảng này cũng kịch liệt chỉ trích việc đảng Dân chủ đồng hành đang xem xét nội bộ về việc lập ra một "Hội đồng xét xử đặc biệt về vụ nổi loạn" trực thuộc Tòa án khu vực Trung Seoul là một hành động phản dân chủ.Mặt khác, Chủ tịch đảng Jang Dong-hyeok của đảng này trong buổi gặp với Thủ tướng Kim Min-seok đã bày tỏ lập trường phản đối cuộc điều tra đơn phương của Nhóm công tố viên đặc biệt nhắm vào đảng Sức mạnh quốc dân.