Chủ tịch Kim Jong-un thị sát nhà máy sản xuất tên lửa trước thềm chuyến thăm Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/9 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một ngày trước đã tới thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa kiểu băng chuyền mới được thiết kế, bày tỏ hài lòng trước năng lực sản xuất đã “tăng trưởng vượt bậc”.Nhà lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh năng lực sản xuất tên lửa đã đáp ứng được nhu cầu tiềm năng về sức mạnh tên lửa quốc gia, đánh giá đây chính là thành quả đạt được nhờ trí tuệ và nhiệt huyết của tập thể nghiên cứu khoa học quốc phòng cùng giai cấp lao động.Theo bức hình được công bố, loại tên lửa trong nhà máy này trông giống như tên lửa "KN-23", còn gọi là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên. Đây là loại tên lửa mà miền Bắc xuất khẩu cho Nga trong chiến tranh Ukraine. Việc ông Kim Jong-un thị sát nhà máy này trước thềm chuyến thăm Trung Quốc dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít 3/9 và trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang có chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài 4 ngày, được phân tích là nhằm nhấn mạnh về hợp tác quân sự Nga-Triều.Bên cạnh đó, KCNA cho biết thêm Chủ tịch Kim đã phê chuẩn kế hoạch sản xuất tên lửa và phương án chi tiêu quốc phòng. Mặc dù hãng tin này không tiết lộ nhà máy sản xuất vũ khí ở trên nằm ở khu vực nào, nhưng nhiều khả năng là thuộc tỉnh Chagang, nơi tập trung nhiều nhà máy quốc phòng của nước này.Vào ngày 30/8, ông Kim đã tham dự lễ hoàn công trang trại nuôi trồng thủy sản Nakwon ở tỉnh Nam Hamgyong, phía Đông Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Nếu ông Kim tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc tới tỉnh Chagang nằm ngay phía dưới sông Amnok (Áp Lục), thì có nghĩa là nhà lãnh đạo miền Bắc đang tiến gần hơn tới biên giới Trung-Triều. Tuy nhiên, vẫn có khả năng ông Kim sẽ quay trở lại Bình Nhưỡng, tổ chức lễ tiễn rồi mới bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc.