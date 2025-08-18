Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc tăng 1,3% trong tháng 8/2025

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/9 đã công bố báo cáo "Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 8/2025", trong đó kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tháng trước đạt 58,4 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ ba liên tiếp kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc ghi nhận đà tăng trưởng sau khi giảm 1,3% vào tháng 5, rồi quay trở lại mức tăng 4,3% trong tháng 6 và 5,9% trong tháng 7.Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn trong tháng 8 năm nay đạt 15,1 tỷ USD, tăng 27,1% so với một năm trước, phá kỷ lục cao nhất trong lịch sử chỉ sau hai tháng. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu ô tô cũng ghi nhận mức cao nhất trong các tháng 8 từ trước đến nay, đạt 5,5 tỷ USD, tăng 8,6%. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ giảm do tác động từ mức thuế quan 25%, song kim ngạch xuất khẩu của xe ô tô điện, xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) và cả xe ô tô cũ đều có mức tăng trưởng, kéo theo xuất khẩu toàn ngành ô tô duy trì đà tăng ba tháng liên tiếp.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Mỹ giảm 12%, còn 8,74 tỷ USD, do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Washington. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 11,01 tỷ USD, giảm 2,9%. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu sang các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng mạnh 11,9% lên 10,89 tỷ USD, nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn và tàu thuyền.Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 8 đạt 51,89 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2024. Theo đó, cán cân thương mại tháng vừa qua thặng dư 6,51 tỷ USD. Ngoại trừ tháng 1 năm nay, cán cân thương mại của Hàn Quốc đã ghi nhận đà thặng dư liên tục kể từ tháng 6/2023.