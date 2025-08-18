Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dừng phát thanh sang Bắc Triều Tiên sau 15 năm

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong thông cáo báo chí ngày 1/9 cho biết đã cho dừng phát sóng chương trình phát thanh nhắm vào Bắc Triều Tiên của đài "Tiếng nói tự do" từ sáng sớm cùng ngày.Bộ cho biết quyết định này là một phần trong các biện pháp nhằm giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền Nam-Bắc. Việc dừng phát sóng chương trình này diễn ra sau khoảng 15 năm kể từ khi đài "Tiếng nói tự do" được khởi động lại vào tháng 5/2010, sau vụ Bắc Triều Tiên đánh chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc vào tháng 3 cùng năm đó.Đài "Tiếng nói tự do" là chương trình phát thanh do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sản xuất và phát sóng, với nội dung chủ yếu bao gồm các tin tức liên quan đến chính quyền miền Bắc, ưu điểm của tự do dân chủ, thành tựu phát triển của Hàn Quốc, so sánh chế độ của hai miền Nam-Bắc, cũng như giới thiệu văn hóa đại chúng của miền Nam.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trước đó từ tháng 6 đã chỉ thị cho dừng toàn bộ các chương trình phát thanh bằng loa phóng thanh ở khu vực tiền tuyến, và tháo dỡ các hệ thống loa cố định dọc theo khu vực biên giới liên Triều.Ngoài ra, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc cũng đã lần lượt cho ngừng phát sóng các chương trình truyền hình và phát thanh nhắm vào Bắc Triều Tiên do cơ quan này trực tiếp vận hành kể từ tháng 7 sau đó.