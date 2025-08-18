Chính phủ Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa tại Gangneung do hạn hán nghiêm trọng

Photo : YONHAP News

Ngày 30/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã trực tiếp chủ trì cuộc họp đối phó với hạn hán nghiêm trọng tại Tòa thị chính Gangneung (tỉnh Gangwon), chỉ đạo huy động mọi nguồn lực khả dụng để giảm thiểu tối đa sự bất tiện cho người dân. Mực nước tại hồ chứa Obong, nguồn cấp nước sinh hoạt chính của thành phố Gangneung, đã xuống dưới 15%, mức thấp kỷ lục trong lịch sử.Chính quyền thành phố Gangneung ngày 1/9 đã công bố các biện pháp bổ sung, bao gồm việc tạm dừng cung cấp nước tưới nông nghiệp, khuyến nghị các nhà hàng, quán ăn rút ngắn thời gian hoạt động, cơ sở lưu trú giảm công suất 1/3 số phòng cho thuê, đồng thời hạn chế sử dụng máy lọc nước.Việc thành phố hạn chế cấp nước bằng cách khóa 75% đồng hồ nước khiến sinh hoạt hàng ngày như giặt giũ, tắm rửa của người dân bị ảnh hưởng nặng nề; một số quán ăn đã phải tuyên bố tạm đóng cửa. Ngoài ra, việc ngừng cung cấp nước tưới tiêu khiến nhiều diện tích hoa màu khô héo, gây thiệt hại nặng nề cho các hộ nông dân.Trước đó, vào lúc 7 giờ tối ngày 30/8, Bộ Hành chính và an toàn đã chính thức tuyên bố tình trạng “thảm họa” đối với thành phố Gangneung. Đây là trường hợp đầu tiên tình trạng thảm họa được ban bố không phải do tai nạn, sự cố mà do bởi thiên tai.Tổng thống Lee đồng thời chỉ thị ban hành lệnh huy động lực lượng cứu hỏa toàn quốc, điều động xe bơm, xe bồn cùng nhân lực từ các địa phương tới tiếp nước cho thành phố Gangneung.Ngày 31/8, chính quyền thành phố Seoul thông báo sẽ hỗ trợ thêm 17.000 chai nước tinh khiết loại 2 lít cho thành phố Gangneung trong ngày 1/9, sau khi hỗ trợ 8.448 chai nước vào ngày 20/8 trước đó.Trong khi đó, Cục Khí tượng và thủy văn dự báo khu vực duyên hải phía Đông tỉnh Gangwon, nơi hạn hán nghiêm trọng, chỉ đón lượng mưa khoảng 5 mm trong ngày 1/9. Nguyên nhân là do dải hội tụ gây mưa đã đổ lượng mưa lớn xuống phía Tây dãy núi Taebaek rồi sau đó suy yếu khi vượt sang phía Đông, khiến khu vực này chỉ nhận được lượng mưa ít ỏi.Trong bối cảnh chưa có dấu hiệu mưa lớn trong thời gian tới, tình trạng hạn hán tại Gangneung nhiều khả năng sẽ còn kéo dài, thiệt hại càng nặng nề hơn.