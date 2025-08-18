Phần lớn bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc quay trở lại làm việc từ ngày 1/9

Photo : YONHAP News

Phần lớn bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc từng xin nghỉ việc tập thể vào năm ngoái để phản đối chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y của chính phủ đã quay trở lại làm việc từ ngày 1/9. Các bác sĩ nội trú được tuyển chọn trong đợt tuyển sinh nửa cuối năm nay đã tiếp tục chương trình đào tạo tại các bệnh viện trên toàn quốc từ cùng ngày.Quy mô chính xác số lượng bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc vẫn chưa được công bố, tuy nhiên 5 bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc trong đó có bệnh viện Đại học Seoul có tỷ lệ bác sĩ quay trở lại làm việc đạt khoảng 70-80%.Trong thời gian qua, các bệnh viện đã thích ứng với sự thiếu hụt bác sĩ nội trú bằng cách huy động điều dưỡng hỗ trợ khám chữa bệnh. Do đó, ngay cả khi chưa có đầy đủ bác sĩ nội trú quay lại, hoạt động của các bệnh viện dự kiến cũng sẽ được khôi phục phần lớn.Tuy nhiên, tỷ lệ bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc tại các bệnh viện nằm ngoài Seoul và khu vực lân cận thủ đô hiện chỉ đạt khoảng 50-60%. Đặc biệt, tỷ lệ này ở các khoa y tế thiết yếu như khoa cấp cứu, khoa nhi dược dự đoán thấp hơn mức bình quân chung.Mặt khác, dự kiến Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đào tạo tại bệnh viện theo yêu cầu từ các bác sĩ nội trú, như thí điểm giảm thời gian làm việc trong tuần từ 80 tiếng xuống 72 tiếng, thời gian làm việc liên tục là 36 tiếng xuống còn 20 tiếng.Sau khi bác sĩ nội trú quay lại, Chính phủ sẽ theo dõi sự thay đổi về số lượt khám chữa bệnh tại các bệnh viện để cân nhắc về việc dỡ bỏ hệ thống y tế khẩn cấp được kích hoạt từ năm ngoái.