Khả năng Chủ tịch Bắc Triều Tiên lên đường thăm Trung Quốc trong ngày 1/9

Photo : YONHAP News

Một số phân tích nhận định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thể khởi hành tới Bắc Kinh trong ngày 1/9 để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít của Trung Quốc diễn ra vào ngày 3/9.Ông Kim nhiều khả năng sẽ rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa chuyên dụng vào ngày 1/9 và đi qua thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) vào đêm muộn cùng ngày.Trong chuyến thăm Trung Quốc gần nhất vào năm 2019, nhà lãnh đạo miền Bắc cũng di chuyển bằng tàu chuyên dụng qua Đan Đông để đến Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, ông Kim không sử dụng chuyên cơ Chammae-1. Thêm vào đó, từng có tiền lệ Chủ tịch miền Bắc đi tàu hỏa qua cầu đường sắt bắc ngang sông Ammok nối liền hai nước Trung-Triều, trước khi được quan chức Trung Quốc đón tiếp tại Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh).Hiện tại, khu vực lân cận cầu sông Amnok, nơi dự kiến đoàn tàu chở ông Kim sẽ đi qua, đã xuất hiện nhiều lực lượng công an bố trí kiểm soát du khách, đồng thời số lượng tàu tuần tra trên con sông này cũng được tăng cường. Nhà ga Đan Đông của Trung Quốc hiện gần như bị phong tỏa, hành khách vắng bóng, một số tuyến đường sắt nối Đan Đông với Bắc Kinh đã tạm ngừng khai thác.Khi thời điểm ông Kim Jong-un đến Đan Đông đến gần, nhiều khả năng cả tuyến đường bộ dẫn ra sông Amnok cũng sẽ bị phong tỏa, việc tiếp cận bờ sông sẽ hoàn toàn bị chặn lại.