Tiêu dùng thực tế cho thực phẩm và đồ uống không cồn tại Hàn Quốc ghi nhận mức thấp kỷ lục trong vòng 9 năm

Theo số liệu trên Cổng thống kê quốc gia (KOSIS) của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 1/9, mức tiêu dùng danh nghĩa bình quân hàng tháng của các hộ gia đình trong quý II/2025 cho thực phẩm và đồ uống không cồn đạt 423.000 won (304 USD), tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước.Sau khi loại yếu tố về lạm phát, tiêu dùng thực tế chỉ còn 341.000 won (245 USD), giảm 1%. Nói cách khác, mặc dù chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống không cồn tăng lên, nhưng sau khi loại trừ yếu tố lạm phát, quy mô tiêu dùng thực tế lại giảm.Trong quý II/2025, chỉ số giá tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống tăng 2,9%. Tiêu dùng thực tế của các hộ gia đình cho mặt hàng này đã giảm liên tiếp 4 quý kể từ quý IV/2023 do giá cao kéo dài. Con số này đã tăng trở lại 1,8% trong quý IV/2024, song đã chững lại ở mức 0,4% vào quý I năm nay, và quay về mức giảm vào quý II vừa qua.Nguyên nhân được cho là do sự tăng mạnh của tỷ giá hối đoái vào cuối năm ngoái đã phản ánh vào chi phí nhập khẩu nguyên liệu, khiến các doanh nghiệp thực phẩm đồng loạt nâng giá xuất xưởng, buộc người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu.Kết quả là tiêu dùng thực tế trong quý II/2025 đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi thống kê được thực hiện theo tiêu chuẩn hiện tại vào năm 2019. Xét về thời điểm trước đó nữa, đây cũng là mức thấp nhất trong 9 năm, kể từ mức 330.000 won (237 USD) vào quý II/2016.Thực phẩm và đồ uống không cồn chiếm khoảng 14% tổng chi tiêu của hộ gia đình, thuộc nhóm chi tiêu chủ yếu. Chính phủ Hàn Quốc nhận định người dân có thể đã chuyển sang mua các sản phẩm thay thế giá rẻ hơn, thay vì cắt giảm mạnh lượng tiêu thụ đối với các mặt hàng này.