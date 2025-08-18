Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 1/9 đã tổ chức lễ khai trương “Trung tâm hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn tại nước ngoài” tại trụ sở Quỹ giáo dục tiếng Hàn quốc tế (quận Jongno, Seoul), chính thức đưa trung tâm đi vào hoạt động.Trung tâm mới sẽ đóng vai trò phân tích hệ thống giáo dục và nhu cầu giảng dạy tiếng Hàn ở bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại các nước. Trên cơ sở đó, trung tâm sẽ xây dựng chiến lược phổ cập tiếng Hàn phù hợp với từng quốc gia, từng khu vực, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên tiếng Hàn ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu lâu dài là giúp việc dạy học tiếng Hàn có thể tự vận hành tại địa phương.Bộ Giáo dục Hàn Quốc bắt đầu hỗ trợ mở lớp tiếng Hàn tại các trường học ở Mỹ từ năm 1999, nỗ lực để tiếng Hàn được đưa vào giảng dạy chính thức tại các trường tiểu học, trung học trên toàn thế giới. Nhờ đó, quy mô giáo dục tiếng Hàn tại nước ngoài trong 10 năm qua đã tăng hơn gấp đôi. Tính đến năm ngoái có khoảng 220.000 học sinh thuộc 2.526 trường ở 46 quốc gia đang theo học tiếng Hàn.Tháng 11 năm ngoái, Bộ Giáo dục đã công bố kế hoạch “Thúc đẩy giáo dục tiếng Hàn tại các trường tiểu học và trung học ở nước ngoài”, đồng thời quyết định thành lập Trung tâm hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn tại nước ngoài. Đầu năm nay, sau quá trình tuyển chọn, Quỹ giáo dục tiếng Hàn quốc tế đã được chỉ định là đơn vị điều hành trung tâm.Bộ Giáo dục nhấn mạnh việc đáp ứng chiến lược nhu cầu giáo dục tiếng Hàn trên thế giới là vô cùng quan trọng trong bối cảnh làn sóng văn hóa Hàn Quốc đang lan tỏa mạnh mẽ, cũng như sự quan tâm của thanh thiếu niên toàn cầu đối với tiếng Hàn ngày càng tăng.