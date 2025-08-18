Chính phủ Hàn Quốc cấp phép cho thành phố Paju tiếp xúc với miền Bắc xúc tiến giải marathon

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) ngày 30/8 thông báo đã chính thức được Bộ Thống nhất phê duyệt đề nghị tiếp xúc với phía Bắc Triều Tiên vào hôm 27/8 vừa qua, nhằm xúc tiến việc tổ chức “Giải marathon hòa bình quốc tế DMZ Paju-Kaesong”.Trong bối cảnh dư luận quốc tế đang hướng sự chú ý tới hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, nhất là sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 25/8 vừa qua, thành phố Paju đã khởi động kế hoạch tổ chức giải marathon này nhằm khôi phục lòng tin liên Triều ở cấp chính quyền địa phương.Ngày 7/8, Thị trưởng Paju đã trực tiếp đến Bộ Thống nhất nộp hồ sơ đăng ký tiếp xúc với phía miền Bắc, và đến ngày 13/8 tiếp tục làm việc với Hiệp hội hỗ trợ hợp tác giao lưu liên Triều để thảo luận chi tiết về thủ tục và điều kiện cấp phép.Tuyến đường chạy dự kiến xuất phát từ Imjingak ở Paju, băng qua Cầu Thống nhất và Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), đến thành phố Kaesong của miền Bắc rồi quay trở lại Imjingak. Chính quyền thành phố Paju ước tính sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn này sẽ thu hút hơn 20.000 vận động viên đến từ trên 10 quốc gia.Hiện chính quyền thành phố Paju đang phối hợp với các tổ chức như Hiệp hội thể thao văn hóa dân tộc nhằm chuẩn bị gặp gỡ đại diện phía miền Bắc. Dự kiến vào đầu năm tới, chính quyền thành phố Paju sẽ chính thức trao đổi với phía Bắc Triều Tiên để thông báo kế hoạch tổ chức giải marathon và thống nhất lịch trình cụ thể.Một quan chức thành phố Paju cho biết sẽ nỗ lực tổ chức thành công, biến giải chạy này thành một sự kiện mang tính biểu tượng, kết nối hòa bình giữa bán đảo Hàn Quốc và thế giới. Nếu giải đấu được tổ chức thành công, đây sẽ là dịp để người dân toàn thế giới cùng nhau chạy qua DMZ, vượt qua ranh giới chia cắt hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc và lan tỏa sự đồng thuận quốc tế hướng tới hòa bình.