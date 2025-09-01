Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tháng 9

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung trong buổi họp báo ngày 2/9 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80 diễn ra tại New York (Mỹ) vào ngày 23/9 tới.Bà Kang cho biết ông Lee trong bài phát biểu tại cuộc họp sẽ chia sẻ với cộng đồng quốc tế kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc vượt qua khủng hoảng và phục hồi nền dân chủ, cũng như trình bày tầm nhìn và chính sách của Chính phủ về các vấn đề nổi cộm quan trọng trên toàn cầu, bao gồm cả vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Cuộc họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên hợp quốc được tổ chức hàng năm vào thứ Ba trong tuần thứ ba của tháng 9, kéo dài trong khoảng một tuần, với sự tham dự của các lãnh đạo đến từ 193 nước thành viên. Sự kiện này chính là diễn đàn ngoại giao đa phương lớn nhất thế giới. Cuộc họp năm nay dự kiến sẽ thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế khi năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc.Ngoài ra, thông qua cuộc họp tới, Tổng thống Lee cũng sẽ tăng cường đoàn kết với cộng đồng quốc tế, triển khai nhiều hoạt động ngoại giao nhằm nâng cao vị thế của Hàn Quốc như một cường quốc có trách nhiệm toàn cầu.Mặt khác, bà Kang còn cho biết Hàn Quốc sẽ đảm nhiệm vai trò nước Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong tháng 9, và Tổng thống Lee ngày 24/9 sẽ trực tiếp chủ trì cuộc thảo luận công khai về trí tuệ nhân tạo (AI) và hòa bình, an ninh quốc tế. Tại đây, các nước sẽ thảo luận về tác động cũng như cơ hội từ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời tìm kiếm phương án ứng phó chung.Cuối cùng, phát ngôn viên Kang bày tỏ kỳ vọng việc Tổng thống Lee tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ là cơ hội để Seoul khẳng định vai trò là đối tác đáng tin cậy, và củng cố hơn nữa năng lực lãnh đạo của Hàn Quốc tại các diễn đàn ngoại giao đa phương trên thế giới.