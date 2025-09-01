Chủ tịch Kim Jong-un lên đường đến Trung Quốc tham dự lễ duyệt binh

Photo : YONHAP News

Vào 3 giờ sáng ngày 2/9 (giờ Hàn Quốc), hình ảnh một đoàn tàu chuyên dụng được cho là chở Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã được chụp lại khi băng qua cầu sông Amnok, nối giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.An ninh tại thành phố Đan Đông (Trung Quốc) đã được siết chặt từ nửa đêm ngày 1/9 và được dỡ bỏ ngay sau khi đoàn tàu này đi qua. Theo đó, chuyến tàu chuyên dụng trên được cho là chở ông Kim, chạy với tốc độ trung bình khoảng 60 km/h, nên lãnh đạo miền Bắc khả năng cao sẽ tới Bắc Kinh vào cuối chiều ngày 2/9.Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên cùng ngày cũng đưa tin cho biết Chủ tịch Kim Jong-un vào rạng sáng ngày 2/9 đã vượt qua biên giới Trung-Triều để đến tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít của Trung Quốc (3/9) bằng tàu hỏa chuyên dụng sau khi khởi hành vào một ngày trước.Tờ báo cho biết chuyến thăm Bắc Kinh lần này của ông Kim có sự tháp tùng của các lãnh đạo cấp cao trong đảng và Chính phủ, trong đó có Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui. Tuy nhiên, không rõ Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju hay con gái Kim Ju-ae có đi cùng Chủ tịch Kim trong chuyến thăm Trung Quốc lần này hay không. Việc Bình Nhưỡng công bố thông tin ngay sau khi lãnh đạo miền Bắc khởi hành đến Bắc Kinh là điều hiếm thấy.Lực lượng cảnh sát vũ trang tại ga Bắc Kinh (Trung Quốc), cùng các trạm kiểm tra an ninh bổ sung hiện đã được triển khai. Trong khi đó, Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại thủ đô Bắc Kinh cũng đã hoàn tất sửa chữa phần tường bên ngoài để chuẩn bị đón ông Kim.Chủ tịch Kim Jong-un sẽ lưu trú tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài cùng các nguyên thủ quốc gia tham dự lễ kỷ niệm khác. Vào ngày 3/9, ông Kim sẽ cùng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện trên lễ đài ở Quảng trường Thiên An Môn để chứng kiến lễ duyệt binh.