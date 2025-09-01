Doanh nghiệp Hàn Quốc dẫn đầu 4 hạng mục trong thị trường sản phẩm và dịch vụ thế giới

Photo : YONHAP News

Tờ Nihon Keizai của Nhật Bản ngày 1/9 đã công bố bảng xếp hạng thị phần thế giới của 71 lĩnh vực sản phẩm và dịch vụ chủ chốt năm 2024, trong đó doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu ở 4 lĩnh vực, tương tự với năm 2023. Các lĩnh vực mà doanh nghiệp Hàn Quốc đứng đầu bảng về thị phần năm nay gồm bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), màn hình OLED (màn hình cong làm từ điốt phát quang hữu cơ), chíp nhớ NAND flash và tivi siêu mỏng.Hãng điện tử Samsung chiếm thị phần nhiều nhất trong cả 4 lĩnh vực trên. Đặc biệt, vị trí thứ hai trong các lĩnh vực này cũng thuộc về doanh nghiệp Hàn Quốc.Trong thị phần về bộ nhớ DRAM, hãng điện tử Samsung chiếm 41,1% và SK hynix chiếm 33,8%. Đối với màn hình OLED, thị phần của hãng điện tử Samsung là 41,7%, LG Display là 23,8%. Thị phần chíp nhớ NAND Flash của hãng Samsung đạt 34,8%, còn của SK Hynix là 21,3%. Trong thị phần về tivi siêu mỏng, hãng điện tử Samsung và LG lần lượt chiếm 16,3% và 14,6%.Số lĩnh vực mà doanh nghiệp Hàn Quốc dẫn đầu đứng thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Doanh nghiệp Mỹ đứng đầu ở 27 lĩnh vực, tăng thêm một lĩnh vực so với năm 2023. Doanh nghiệp Trung Quốc dẫn đầu trong 18 lĩnh vực, cũng tăng thêm một lĩnh vực so với năm trước đó. Còn doanh nghiệp Nhật Bản chỉ còn đứng đầu ở 9 lĩnh vực, giảm một lĩnh vực so với năm 2023.Tờ Nihon Keizai cho biết doanh nghiệp dẫn đầu thị phần thế giới ở 6 lĩnh vực như thuốc điều trị ung thư, hay công nghệ và dịch vụ nền tảng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đã có sự thay đổi. Thị phần của nhiều doanh nghiệp lớn Trung Quốc cũng đã giảm ở 15 lĩnh vực. Trong đó, thị phần toàn cầu của doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực camera giám sát đã giảm từ 52,5% năm 2023 xuống còn 49,9% trong năm ngoái, tức giảm 2,6%.Tờ báo này giải thích thị phần của các doanh nghiệp Trung Quốc giảm ở các mặt hàng bị Mỹ đưa ra quy định hạn chế. Ngoài ra, sự sụp đổ của hiệu ứng bong bóng trong ngành bất động sản và tình trạng trì trệ trong tiêu dùng trong nước cũng khiến doanh nghiệp Trung Quốc phải tăng cường sức cạnh tranh. Tuy vậy, trong các lĩnh vực như ô tô điện và smartphone, các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc vẫn duy trì được thị phần cao.