Phe cầm quyền thảo luận về tiêu chuẩn chi trả phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh đợt hai

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc họp giữa đảng cầm quyền và Chính phủ tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 2/9, nghị sĩ Youn Kun-young (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Hành chính và an toàn Quốc hội cho biết hai bên đã nhất trí lập tiêu chuẩn loại trừ (cut-off) để loại những người sở hữu tài sản lớn trong đợt chi trả phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh đợt hai, căn cứ theo mức phí đóng bảo hiểm y tế của từng hộ gia đình tương tự với đợt chi trả trợ cấp toàn dân năm 2021.Tại cuộc họp, Bộ Hành chính và an toàn báo cáo với đảng cầm quyền rằng cơ quan này đang xem xét phương án không cấp phiếu tiêu dùng cho những người có giá trị tính thuế bất động sản vượt quá 1,2 tỷ won (862.000 USD) và thu nhập tài chính trên 20 triệu won (14.400 USD).Theo đó, Chính phủ sẽ cân nhắc tới đặc thù của các nhóm hộ gia đình như hộ một thành viên, hộ thu nhập cao để lập ra điều khoản đặc biệt, dự kiến loại trừ 10% hộ gia đình có thu nhập cao nhất.Tại cuộc họp, cũng có ý kiến đề nghị rằng việc áp dụng tiêu chuẩn thu nhập với hộ gia đình một thành viên cần đảm bảo không phân biệt đối xử bất lợi so với tiêu chuẩn về tài sản.Đảng cầm quyền và Chính phủ còn nhất trí xem xét mở rộng địa điểm sử dụng phiếu tiêu dùng đợt hai sang cả các hợp tác xã tiêu dùng; mở rộng khu vực sử dụng phiếu tiêu dùng cho quân nhân, cụ thể là phát hành thẻ trả trước để họ có thể sử dụng tại các khu thương mại gần đơn vị đóng quân.Ngoài ra, hai bên thống nhất cần điều chỉnh cơ chế vận hành Quỹ ứng phó với sụt giảm dân số địa phương, đổi từ cách tiếp cận thiên về hạ tầng kinh tế xã hội sang định hướng lấy con người làm trung tâm, tập trung vào các biện pháp gia tăng dân số cư trú thực tế. Bộ Hành chính và an toàn sẽ xây dựng đối sách dài hạn liên quan.Cuộc họp cùng ngày có sự tham gia của nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành Shin Joeng-hoon kiêm Chủ tịch Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội, các ủy viên thuộc đảng Dân chủ đồng hành, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yun Ho-jung.