Bắc Triều Tiên phô diễn năng lực về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước thềm duyệt binh của Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/9 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một ngày trước đã đến thăm Viện nghiên cứu nguyên liệu hóa học tổng hợp thuộc Tổng cục tên lửa miền Bắc, nơi sản xuất ra sợi carbon tổng hợp và các động cơ tên lửa công suất lớn cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Tại đây, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã nghe báo cáo về quá trình chế tạo động cơ đẩy cỡ lớn sử dụng nhiên liệu rắn dựa trên sợi carbon tổng hợp, cũng như kết quả 8 lần thử nghiệm trong vòng hai năm qua để kiểm chứng độ tin cậy và độ chính xác. Chủ tịch Kim cũng đã bàn thảo việc xây dựng nền tảng hệ thống sản xuất hàng loạt được chuyên môn hóa.KCNA tiết lộ động cơ sử dụng nhiên liệu rắn kiểu mới sử dụng sợi carbon tổng hợp có lực đẩy lớn lên đến 1.960 kN, dự kiến sẽ được sử dụng cho dòng ICBM Hwasong-19 và thế hệ tiếp theo là Hwasong-20.Chủ tịch Kim ca ngợi đây là thành quả có ý nghĩa, báo hiệu bước ngoặt lớn trong việc tăng cường và mở rộng sức mạnh của tên lửa chiến lược, đồng thời chỉ thị trao bằng khen cấp cao của Nhà nước cho các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu này.Lần thử nghiệm ICBM gần nhất của Bắc Triều Tiên diễn ra ngày 31/10 năm ngoái với mẫu ICBM Hwasong-19, loại lớn nhất trong các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của miền Bắc. Việc nước này công bố phát triển Hwasong-20 cho thấy Bình Nhưỡng đang muốn phát triển tên lửa có thể mở rộng tầm bắn, tăng trọng lượng đầu đạn nhằm nâng cao sức phá hủy.Ông Kim đã đến thăm Viện nghiên cứu này ngay trước khi khởi hành tới Bắc Kinh vào ngày 1/9 để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít của Trung Quốc (3/9). Chủ tịch Kim vào ngày 31/8 cũng đã tới thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa kiểu băng chuyền mới được thiết kế của nước này.