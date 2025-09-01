Lượng khách du lịch nước ngoài ghé thăm thủ đô Seoul trong 7 tháng đầu năm 2025 ghi nhận mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 2/9 đã công bố số liệu, trong đó cho biết có 1,36 triệu du khách nước ngoài đã đến Seoul trong tháng 7, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm 2025, số lượng khách nước ngoài đến thăm thủ đô Hàn Quốc đã đạt 8,28 triệu người, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2024 và ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay trong cùng khoảng thời gian.Xét theo quốc gia, lượng khách du lịch từ Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 470.000 người, tiếp đến là Nhật Bản với 240.000 người, Đài Loan và Mỹ ghi nhận lần lượt là 160.000 người và 100.000 du khách.Chính quyền thành phố Seoul phân tích sự gia tăng lượng khách du lịch này là nhờ vào việc mở rộng các loại hình du lịch trải nghiệm nội dung văn hóa Hàn Quốc như phim truyền hình, hoạt hình, vốn được thế hệ Z ưa chuộng. Ngoài ra, việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông công cộng an toàn, phục vụ cho xu hướng du lịch một mình đang phổ biến trên thế giới cũng đã ảnh hưởng tích cực đến kết quả này.Đặc biệt, sự nổi tiếng của bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) trên toàn thế giới gần đây đã thu hút thêm lượng lớn du khách không chỉ từ Đông Bắc Á, mà còn từ khu vực Đông Nam Á, Mỹ và châu Âu.Chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, nhằm thu hút 30 triệu du khách quốc tế trong năm nay. Mặt khác, thủ đô Seoul cũng nhận được giải thành phố được thế hệ Z yêu thích nhất trong 4 năm liền do mạng lưới truyền thông du lịch toàn cầu Trazee Travel tổ chức.