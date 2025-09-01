Nhóm công tố viên đặc biệt làm rõ mối quan hệ giữa vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với giáo phái Thống nhất

Photo : YONHAP News

Hãng tin Yonhap ngày 1/9 dẫn nội dung bản cáo trạng đối với cựu chức sắc họ Yoon của giáo phái Thống nhất, trong đó Nhóm công tố viên đặc biệt ghi rõ từ tháng 10/2019, lãnh đạo giáo phái này là bà Han Hak-ja đã nhấn mạnh về quan điểm "thống nhất chính trị và tôn giáo làm một", rằng quốc gia phải vận hành theo mong muốn của bản thân. Chính vì vậy mà giáo phái Thống nhất đã xúc tiến các nhiều dự án, trong đó có dự án “vận động đặt trụ sở Liên hợp quốc thứ 5 tại Hàn Quốc”, “xây dựng công viên hòa bình tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ)”.Theo chỉ đạo của bà Han, cựu chức sắc họ Yoon đã tìm kiếm một ứng viên có thể vừa tiếp nhận các vấn đề của giáo phái đưa vào chính sách quốc gia, vừa duy trì quan hệ hữu hảo với giáo đoàn. Ông này đã xác định người thích hợp là ông Yoon Suk Yeol, khi đó là ứng cử viên Tổng thống của đảng Sức mạnh quốc dân năm 2022.Theo kết quả điều tra, vào tháng 1/2022, cựu chức sắc này đã gặp nghị sĩ Kweon Seong-dong, được cho là thân cận với ông Yoon Suk Yeol, đề nghị rằng nếu sau này chính quyền Yoon đưa các chính sách, dự án, sự kiện của giáo phái vào chính sách quốc gia, thì giáo phái sẽ huy động các tín đồ bỏ phiếu tập thể cho ông Yoon, cũng như nguồn lực vật chất để hỗ trợ. Ông này đã trao khoản tiền quỹ chính trị 100 triệu won (71.800 USD) cho ông Kweon. Ngày 8/2 cùng năm, nghị sĩ Kweon đã có cuộc gặp với bà Han Hak-ja. Trong cuộc gặp này, bà Han được cho là đã hứa sẽ giúp đỡ ứng cử viên Yoon Suk Yeol trong thời gian tới.Sau đó, ngày 13/2, chỉ khoảng một tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống, cựu chức sắc họ Yoon cùng bà Han đã thu xếp cuộc gặp giữa ông Yoon Suk Yeol và cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại sự kiện “Hội nghị thượng đỉnh hòa bình bán đảo Hàn Quốc” do giáo phái này tổ chức. Nhóm công tố viên đặc biệt cho rằng hành động này nhằm tạo hình ảnh như thể Mỹ đang ủng hộ ứng cử viên Yoon. Trong một sự kiện do giáo phái Thống nhất tổ chức ngày 2/3, một tuần trước bầu cử Tổng thống với sự tham gia của 120 lãnh đạo giáo phái này trên cả nước, bà Han cũng đã công khai bày tỏ ủng hộ với ứng cử viên Yoon Suk Yeol.Nhóm công tố viên đặc biệt kết luận trong cáo trạng rằng theo quyết định của bà Han, cựu chức sắc họ Yoon đã huy động cả nhân lực và nguồn lực vật chất của giáo phái để tích cực hỗ trợ chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Yoon Suk Yeol. Và sự hỗ trợ này vẫn tiếp diễn sau khi ông Yoon lên làm Tổng thống. Bản cáo trạng cũng chỉ ra rằng mối quan hệ giữa chính quyền Yoon và giáo phái Thống Nhất càng trở nên gắn bó chặt chẽ hơn sau bầu cử, với bà Kim Keon-hee đóng vai trò trung tâm.Đặc biệt, cựu chức sắc họ Yoon đã bàn bạc với ông Jeon Seong-bae (còn gọi là pháp Geon Jin) về kế hoạch cho tín đồ giáo phái gia nhập ồ ạt đảng, nhằm hậu thuẫn cho nghị sĩ Kweon Seong-dong trở thành Chủ tịch đảng trước kỳ đại hội tháng 3/2023.Cáo trạng nêu rõ kế hoạch này thực chất bắt nguồn từ yêu cầu mà bà Kim Keon-hee chuyển cho cựu chức sắc họ Yoon thông qua pháp sư Geon Jin vào đầu tháng 11/2022. Đây được xem là bằng chứng cho thấy bà Kim có thể đã tham gia sâu vào mối liên kết giữa chính quyền Yoon và giáo phái Thống nhất. Nhóm công tố viên đặc biệt nhận định cựu chức sắc họ Yoon và bà Kim đã quen biết thông qua pháp sư Geon Jin từ trước cuộc bầu cử Tổng thống.Nhóm công tố viên kết luận cựu chức sắc giáo phái Thống nhất đã thiết lập hai kênh liên lạc song song, một qua nghị sĩ Kweon, và một qua pháp sư Geon Jin và bà Kim Keon-hee để nhờ vả bất chính. Trong quá trình này, cựu chức sắc họ Yoon đã gửi cho bà Kim nhiều món quà như túi xách hàng hiệu thông qua pháp sư Geon Jin.Hiện phía giáo phái Thống nhất phủ nhận hoàn toàn kết quả điều tra nói trên. Cùng ngày, phía giáo phái ra lập trường chính thức rằng bà Han Hak-ja chưa từng nói sẽ ủng hộ một ứng cử viên cụ thể, cũng chưa bao giờ phê chuẩn các giao dịch tiền bạc bất hợp pháp, quà tặng hay nhờ vả bất chính.