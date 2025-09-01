Tổng thống Lee Jae Myung quyết tâm nâng tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Phát triển mở đầu cuộc họp Nội các ngày 2/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chỉ ra rằng mỗi khi chính quyền thay đổi, tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc lại sụt giảm khoảng 1% mỗi nhiệm kỳ. Ông Lee nhấn mạnh Chính phủ đương nhiệm phải trở thành Chính phủ đầu tiên đảo ngược xu hướng đi xuống này.Tổng thống cho biết trong tháng 7, sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và đầu tư trang thiết bị đều đã chuyển sang xu hướng tăng. Đặc biệt, doanh số bán lẻ ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 29 tháng nhờ hiệu quả từ việc Chính phủ phát hành phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh. Điều này là minh chứng rõ ràng cho thấy việc bơm ngân sách một cách thích hợp sẽ tác động tích cực tới sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.Tổng thống lưu ý rằng nếu không nâng tốc độ tăng trưởng tiềm năng, hiện đã rơi xuống mức 1%, thì bất kỳ chính sách nào của Chính phủ cũng chỉ mang lại hiệu ứng nhất thời. Do đó, cần nhanh chóng xây dựng và triển khai một gói giải pháp toàn diện ở cấp toàn Chính phủ, bao gồm hỗ trợ đổi mới công nghệ mới, cải cách quy định, tái cơ cấu ngành công nghiệp và đào tạo nhân lực, lấy chính sách tài khóa chủ động và dòng vốn định hướng sản xuất làm hai động lực thúc đẩy và dẫn dắt sự phục hồi tăng trưởng.Bên cạnh đó, Tổng thống chỉ đạo các ban ngành phải chuẩn bị những giải pháp táo bạo, không bị ràng buộc bởi bất kỳ hạn chế nào.