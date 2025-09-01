Giá nông sản và chăn nuôi tại Hàn Quốc tháng 8 tăng 4,4%

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 2/9 công bố giá tiêu dùng tháng 8 ở lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi. Trong tháng trước, giá các mặt hàng nông nghiệp, chăn nuôi đã tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, được phân tích là hiệu ứng cơ sở do giá gạo và thịt vốn ổn định vào năm ngoái nay đã tăng trở lại.Trong nhóm rau, giá cải thảo cuối tháng 8 giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Nông lâm đang triển khai các biện pháp kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh giá củ cải, cà rốt, bắp cải đều đang giảm do sản lượng thu hoạch tăng. Các loại rau nhà kính như bí ngòi và ớt xanh Cheongyang cũng được dự báo sẽ duy trì nguồn cung ổn định. Sản lượng táo và lê xuất bán trong dịp cao điểm Tết Trung thu năm nay sẽ tăng lần lượt 6,5% và 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đáp ứng nhu cầu dịp Trung thu, Bộ sẽ cung ứng lượng nông sản theo hợp đồng và tăng cường quản lý mùa vụ, đề phòng biến động thời tiết trước khi thu hoạch.Giá gạo tại Hàn Quốc tháng 8 vừa qua đã tăng 11% so với tháng 8 năm ngoái. Bộ Nông lâm phân tích nguyên nhân là các doanh nghiệp phân phối tại vùng sản xuất cạnh tranh gay gắt để thu mua lúa nguyên liệu, do năm ngoái chưa tích trữ đủ nguồn hàng. Hiện Bộ đang cung ứng 30.000 tấn thóc dự trữ của Chính phủ cho các doanh nghiệp phân phối theo hình thức cho vay. Toàn bộ số thóc này sẽ được xay xát thành gạo và đưa ra thị trường cho tới cuối tháng 9.Giá thịt gia súc, gia cầm tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, do hiệu ứng cơ sở từ giá thịt bò Hàn Quốc và tác động từ giá thịt lợn quốc tế tăng cao. Bộ Nông lâm cho biết sẽ tăng nguồn cung thịt bò Hàn Quốc trong dịp Trung thu và phối hợp với các nhà phân phối lớn để triển khai các chương trình giảm giá thịt bò và thịt lợn. Đối với thịt lợn, nhằm phân tán nhu cầu trong nước, Bộ đang khuyến khích nhập khẩu sớm 10.000 tấn thịt nguyên liệu chế biến được áp dụng hạn ngạch thuế quan, với mục tiêu nhập trên 80% tới hết tháng 9.Giá trứng tháng 8 tăng do nhu cầu tiêu thụ và giá bán buôn tại trại chăn nuôi tăng. Bộ sẽ mở rộng nguồn cung thông qua hợp tác xã chăn nuôi gia cầm, đồng thời phối hợp với các siêu thị lớn và hiệp hội sản xuất, phân phối trứng để tổ chức các chương trình giảm giá.Giá thực phẩm chế biến tăng 4,2% so với tháng 8 năm ngoái, nhưng chỉ tăng 0,2% so với tháng 7 năm nay. Bộ Nông lâm giải thích chi phí nguyên liệu như cà phê, ca cao vẫn ở mức cao, cộng thêm chi phí nhân công và chi phí quản lý, đã đẩy giá thành tăng. Tuy nhiên, giá một số nguyên liệu như dầu cọ và đường gần đây đã ổn định, nên ít khả năng các doanh nghiệp tiếp tục tăng giá.Giá dịch vụ ăn uống tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước do nhiều yếu tố kết hợp như nguyên liệu, chi phí lao động và phí ứng dụng giao hàng, nhưng vẫn giữ nguyên so với tháng 7.