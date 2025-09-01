Thị phần của ba hãng pin xe điện Hàn Quốc tháng 7 giảm 4,4%

Photo : YONHAP News

Mặc dù nhu cầu xe điện trên thị trường đang tạm thời chững lại, nhưng tổng lượng tiêu thụ pin xe điện toàn cầu vẫn duy trì đà tăng trưởng. Thế nhưng thị phần ba hãng pin lớn của Hàn Quốc lại sụt giảm.Công ty nghiên cứu thị trường năng lượng SNE Research của Hàn Quốc ngày 2/9 công bố số liệu cho biết tổng lượng pin được lắp đặt trên các phương tiện thân thiện môi trường (xe điện thuần túy, xe lai sạc ngoài, xe lai) đăng ký trên toàn thế giới tính đến tháng 7 năm nay đạt 590,7 GWh, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong cùng thời gian trên, thị phần cộng gộp về lượng pin xe điện toàn cầu của ba hãng pin Hàn Quốc là LG Energy Solution, SK On và Samsung SDI giảm 4,4%, còn 16,7%.LG Energy Solution đạt lượng tiêu thụ pin 56,1 GWh, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, giữ vững vị trí thứ ba với thị phần 9,5%. SK On tăng trưởng 17,4%, đạt 24,6 GWh, chiếm 4,2% thị phần và đứng thứ 5 toàn cầu. Ngược lại, Samsung SDI ghi nhận mức tiêu thụ 17,7 GWh, giảm 10,6%, khiến thị phần rơi từ 4,5% xuống còn 3%. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu pin từ các hãng sản xuất ô tô lớn tại châu Âu và Bắc Mỹ suy giảm.Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất pin của Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Hãng CATL đạt 221,4 GWh, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ ngôi đầu với thị phần 37,5%. Hãng BYD tăng 52,4% lên 105,0 GWh, vươn lên vị trí thứ hai thế giới; thị phần cũng tăng từ 15,8% lên 17,8%. Trung Quốc có tổng cộng 6 đơn vị góp mặt trong Top 10.Ngoài ra, hãng Panasonic (Nhật Bản), chủ yếu cung cấp pin cho Tesla (Mỹ), ghi nhận mức tiêu thụ 21,4 GWh và xếp thứ 6 toàn cầu.