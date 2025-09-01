Lãnh đạo nhiều nước tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít của Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Ấn bản trực tuyến bằng tiếng Anh Global Times (Thời báo Hoàn cầu), phụ trương của báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 2/9 đưa tin cho biết nhiều lãnh đạo các nước đã đến Bắc Kinh để dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít vào ngày 3/9, sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc.Nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các nước gồm Tổng thống Uzbekistan, Tổng thống Kazakhstan, Thủ tướng Pakistan, Tổng thống Belarus, Tổng thống Maldives, Tổng thống Mông Cổ và Tổng thống Tajikistan đã tới Bắc Kinh bằng tàu cao tốc vào tối ngày 1/9. Các lãnh đạo này sẽ tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật và chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới vào sáng ngày 3/9.Trong lễ kỷ niệm này, Trung Quốc đã mời lãnh đạo và quan chức cấp cao của 26 nước tham dự. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đưa tin kèm hình ảnh tới thủ đô Bắc Kinh của các lãnh đạo trên, trong khi thông tin về lịch trình di chuyển của Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa được công bố.Về phía Bắc Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cũng đã khởi hành bằng tàu hỏa chuyên dụng, xuất phát từ thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 1/9 và sang đến địa phận của Trung Quốc vào sáng ngày 2/9, dự kiến đến Bắc Kinh trong chiều cùng ngày.Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít của Trung Quốc được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào lúc 9 giờ sáng ngày 3/9 (giờ địa phương) và được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới.Sự kiện này được đặc biệt chú ý khi đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Putin cùng xuất hiện.Hàn Quốc sẽ cử Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik tham dự. Theo đó, việc liệu ông Woo có khả năng gặp trực tiếp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên hay không đang nhận được nhiều sự chú ý.