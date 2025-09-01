Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tháng 8 tăng 1,7%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/9 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 8/2025". Trong tháng trước, giá tiêu dùng Hàn Quốc tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2024, mức tăng thấp nhất trong vòng 9 tháng.Giá tiêu dùng từng tăng 1,9% vào tháng 5, 2,2% và 2,1% trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Nguyên nhân chính dẫn tới mức tăng giá tiêu dùng chững lại lần này được phân tích là do giá cước điện thoại di động giảm 21% so với một năm trước. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2020 (giảm 21,6%), khi Chính phủ từng hỗ trợ 20.000 won (14,3 USD) chi phí viễn thông cho toàn dân trong thời kỳ dịch COVID-19.Do vụ tấn công mạng khiến một lượng lớn khách hàng rời bỏ, hãng viễn thông SK Telecom đã giảm 50% cước phí cho hơn 20 triệu thuê bao trong suốt tháng 8. Nhờ đó, giá dịch vụ công cộng (bao gồm phí điện thoại) giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước, góp phần kéo chỉ số giá tiêu dùng chung giảm 0,42%. Cục Thống kê phân tích rằng nếu cước phí viễn thông giữ nguyên như tháng trước, giá tiêu dùng tháng 8 đã có thể đạt mức tăng 2,3%.Xét theo từng nhóm hàng, có sự phân hóa rõ rệt giữa thực phẩm và các mặt hàng phi thực phẩm. Chỉ số giá của 84 mặt hàng thực phẩm tăng 3,9% so với một năm trước. Trong nhóm thực phẩm, giá nông, lâm, thủy sản tăng 4,8%, góp phần lớn kéo lạm phát tháng 8 tăng lên. Giá chăn nuôi và thủy sản lần lượt tăng 7,1% và 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nông sản tăng 2,7% so với một năm trước.Giá thực phẩm chế biến tăng 4,2%, cao hơn tháng trước (4,1%), chủ yếu do một số chương trình khuyến mại kết thúc. Giá dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác cùng tăng 3,1%, khiến chỉ số giá dịch vụ cá nhân tăng 3,1%. Ngược lại, giá sinh hoạt ngoài thực phẩm giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (không bao gồm các mặt hàng biến động giá cả lớn như nông sản và xăng dầu) tăng 1,9% so với năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản, không bao gồm nguyên liệu thực phẩm và năng lượng, theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tăng 1,3%. Ngoài ra, chỉ số giá sinh hoạt, thể hiện cảm nhận thực tế về giá cả, cũng ghi nhận mức tăng 1,5%.