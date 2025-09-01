Photo : YONHAP News

Về thông tin báo chí đưa tin rằng Seoul và Washington đã nhất trí nâng dần chi tiêu quốc phòng của Hàn Quốc lên mức 3,5% trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định hai bên vẫn đang trong giai đoạn đàm phán chi tiết, và mọi bước đi sẽ được tiến hành theo hướng ưu tiên lợi ích quốc gia.Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kang Yu-jung trong buổi họp báo ngày 2/9 nhắc đến việc Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Wi Sung-lac cũng đã nhiều lần giải thích vấn đề này. Theo bà Kang, khái niệm "thỏa thuận gói" sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, do hai bên vẫn đàm phán về các vấn đề cụ thể nên bà khó đưa ra câu trả lời chi tiết.Người phát ngôn Kang cho biết kể từ nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc đàm phán về thuế quan, an ninh và nhiều vấn đề khác đều buộc phải tiến hành theo phương thức khác so với trước đây, và luôn ở trạng thái "đang diễn ra".Liên quan đến việc Chủ tịch Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sang Trung Quốc dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít, bà Kang cho biết bản thân mình đã nắm được thông tin qua thời sự, nhưng chắc chắn Tổng thống Lee Jae Myung đã nhận được báo cáo sát sao về chuyến thăm này.Văn phòng Tổng thống không đưa ra lập trường liên quan, nhưng đang theo dõi chặt chẽ các động thái và tình hình chính của Bắc Triều Tiên, đồng thời có biện pháp ứng phó phù hợp.