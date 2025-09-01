Hơn 270.000 du học sinh tới Hàn Quốc học tập trong 7 tháng đầu năm 2025

Photo : YONHAP News

Cơ quan xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 1/9 công bố báo cáo thống kê hàng tháng, trong đó cho biết số lượng du học sinh nước ngoài tại các trường Hàn Quốc tính đến tháng 7/2025 đã đạt 272.573 người, tăng 17,5% so với mức 232.031 người vào cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức cao kỷ lục.Cụ thể, du học sinh đến Hàn Quốc theo visa du học (D-2) chiếm 190.061 người; visa du học tiếng Hàn (D-4-1) là 82.396 người, visa du học ngoại ngữ khác (D-4-7) là 116 người.Ngoại trừ giai đoạn đầu khi bùng phát đại dịch COVID-19, số lượng du học sinh tại Hàn Quốc đều ghi nhận xu hướng tăng hàng năm, từ 135.087 người năm 2017 lên 160.671 người vào năm 2018, và 180.131 người vào năm 2019. Mặc dù con số này đã giảm còn 153.361 người vào năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát, song lại đảo chiều, tăng lên 163.699 người vào năm 2021; rồi 197.234 người vào năm 2022 và 226.507 người trong năm 2023. Đến năm 2024, số lượng du học sinh tại Hàn Quốc đạt 263.775 người, và lần đầu vượt ngưỡng 270.000 người trong năm nay.Tính đến tháng 7 năm nay, Hàn Quốc có 2.730.534 người nước ngoài cư trú, trong đó du học sinh chiếm khoảng 10%. Xét theo quốc gia, Việt Nam đứng đầu với 106.152 du học sinh, chiếm đến 38,9%,Tiếp đến là du học sinh Trung Quốc (71.509 người), Mông Cổ (16.832 người), Uzbekistan (16.934 người) và Nepal (13.285 người).Mặt khác, trong 7 tháng đầu năm nay, có 1.196 du học sinh theo diện visa du học (D-2) trở thành người cư trú bất hợp pháp, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, trong cùng khoảng thời gian đó, số du học sinh theo diện visa du học tiếng (D-4) cư trú bất hợp pháp lại tăng nhẹ lên 1.302 người.