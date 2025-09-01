Công bố văn kiện hội đàm cấp cao liên Triều cách đây 35 năm

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên gần đây tuyên bố coi quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai quốc gia, một loạt tài liệu về các cuộc hội đàm liên Triều từ 35 năm trước đã được công bố, cho thấy Bình Nhưỡng từng kịch liệt phản đối ngay cả việc sử dụng quốc hiệu của hai bên, coi đó là hành động mang tính chia rẽ.Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 2/9 đã công bố tài liệu về 8 vòng hội đàm cấp cao liên Triều diễn ra từ tháng 9/1990 đến tháng 9/1992, do Thủ tướng hai bên làm trưởng đoàn. Trong các cuộc hội đàm này, hai miền đã đạt được “Thoả thuận cơ bản về quan hệ liên Triều”, văn kiện chung đầu tiên sau khi chia cắt, có nội dung điều chỉnh toàn diện quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc.Trong suốt quá trình hội đàm, Bắc Triều Tiên luôn nhấn mạnh khái niệm “một Triều Tiên”, đồng thời chỉ trích đề xuất của Hàn Quốc về việc đưa vào thoả thuận điều khoản thừa nhận thực thể và thể chế chính trị của nhau, cho rằng đó là hành động mang tính chia rẽ.Sau nhiều vòng tham vấn, cuối cùng quốc hiệu của cả hai bên đã được ghi rõ trong thoả thuận. Tuy nhiên, tài liệu cho thấy trong quá trình thảo luận, phía miền Bắc đã thể hiện thái độ phản đối mạnh mẽ việc sử dụng quốc hiệu một cách chính thức.