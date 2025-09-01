Gần 60% hộ gia đình có con dưới 18 tuổi có cả cha và mẹ đều đi làm

Photo : KBS News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 2/9 công bố kết quả phân tích thống kê cho thấy tỷ lệ hộ gia đình có con dưới 18 tuổi mà cả cha và mẹ đều đi làm đạt 58,5% trong năm ngoái, tăng 11,3% so với mức 47,2% vào năm 2015. Đặc biệt, tỷ lệ hộ gia đình có con dưới 6 tuổi mà cả hai vợ chồng đều đi làm đạt 53,2%, tăng 15,1%.Số hộ một thành viên trong năm ngoái là 8.045.000 hộ, chiếm 36,1% tổng số hộ gia đình, tăng gấp 1,5 lần so với con số 5.203.000 hộ vào năm 2015. Theo giới tính, nam giới sống một mình chiếm tỷ lệ cao nhất ở độ tuổi 30 (21,8%), trong khi nữ giới chiếm tỷ lệ cao nhất là ở độ tuổi 60 (18,7%).Trong năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 1.491.000 hộ gia đình đơn thân nuôi con. Trong đó, các bà mẹ đơn thân tập trung nhiều nhất ở độ tuổi 30 (37,1%), còn các ông bố đơn thân nhiều nhất ở độ tuổi 40 (40%).Về tỷ lệ tuyển dụng, 62,1% phụ nữ trong độ tuổi 15-64 có việc làm và tỷ lệ này ở nam giới đạt 76,8%, lần lượt tăng 6,4% và 0,9% so với năm 2015.Tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí quản lý trong năm ngoái đạt 22,5%, tăng 3,1% so với mức 19,4% năm 2015, nhưng vẫn dừng lại quanh ngưỡng 20%.Phân tích thống kê lần này được thực hiện dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian về dân số, hộ gia đình và thị trường lao động, nhằm phản ánh sự thay đổi trong đời sống của nam và nữ giới.Bộ Phụ nữ và gia đình cho biết sẽ sẽ tiếp tục theo dõi kỹ lưỡng các hiện tượng xã hội gắn liền với đời sống người dân để xây dựng và triển khai những chính sách mang lại sự thay đổi thiết thực trong cuộc sống.