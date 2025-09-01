Lãnh đạo Trung-Nga-Triều cùng xuất hiện tại Bắc Kinh sau 66 năm

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 3/9, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sánh vai cùng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trên lễ đài quảng trường Thiên An Môn, tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc.Trong số các nguyên thủ quốc gia được mời tham dự, ba nhà lãnh đạo này đi đầu và cùng bước lên bậc thềm tiến lên lễ đài vào khoảng 9 giờ 40 phút (giờ Hàn Quốc) cùng ngày. Không giống các nguyên thủ khác, Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Putin đều đi cùng phiên dịch viên. Hai nhà lãnh đạo đã trò chuyện với nhau trong lúc bước lên lễ đài.Đây là lần đầu tiên sau 66 năm, lãnh đạo cấp cao của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga cùng xuất hiện tại Bắc Kinh, kể từ lễ duyệt binh kỷ niệm 10 năm thành lập nước Trung Quốc mới vào tháng 10 năm 1959.Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik cùng phu nhân cũng tham dự, đứng cùng các lãnh đạo quốc tế khác trên vọng lâu để dự lễ.Trước đó, ba nhà lãnh đạo Trung-Nga-Triều cũng đã đứng ở vị trí trung tâm khi Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân tiếp đón khách quốc tế và chụp ảnh lưu niệm tại quảng trường phía Nam trong Bảo tàng Cố cung.