Hàn Quốc bắt đầu vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an trong tháng 9

Photo : YONHAP News

Bắt đầu từ ngày 2/9 (giờ Mỹ), Hàn Quốc chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong tháng 9, dẫn dắt các cuộc thảo luận của cộng đồng quốc tế. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nước Chủ tịch Hội đồng bảo an có quyền đại diện cho Hội đồng bảo an trong vòng một tháng, bao gồm quyền triệu tập và chủ trì các cuộc họp.Bộ Ngoại giao nhấn mạnh tháng 9 là thời điểm diễn ra khóa họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc, quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới, vì vậy việc đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80 sẽ diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York từ ngày 23-27/9 và ngày 29/9.Sự kiện tiêu biểu trong nhiệm kỳ Chủ tịch tháng 9 của Hàn Quốc sẽ là cuộc thảo luận mở vào ngày 24/9 do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì, với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) và hòa bình, an ninh quốc tế”. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc chủ trì phiên họp của Hội đồng bảo an trên cương vị nước Chủ tịch. Cuộc thảo luận mở này sẽ có sự tham gia không chỉ của các nước thành viên Hội đồng bảo an mà còn của toàn thể các quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Ngoài ra, một cuộc thảo luận mở khác với chủ đề “Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc” sẽ được tổ chức vào ngày 9/9.Bộ Ngoại giao cho biết trong tháng 9, khi mọi sự chú ý của thế giới đang hướng về Liên hợp quốc, việc Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng bảo an là cơ hội để nâng cao vị thế của đất nước trước cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời củng cố hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm toàn cầu.Chức Chủ tịch Hội đồng bảo an được các nước luân phiên đảm nhiệm hàng tháng theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh tên các quốc gia thành viên. Hàn Quốc hiện đang đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2024–2025 và từng giữ chức Chủ tịch luân phiên vào tháng 6 năm ngoái.