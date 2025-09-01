Chính phủ Hàn Quốc xác minh thực hư KT và LG U+ bị tấn công mạng

Photo : YONHAP News

Hồi đầu tháng 8 vừa qua, tạp chí chuyên về an ninh mạng của Mỹ “Phrack” đã công bố một báo cáo cho rằng nhóm tin tặc bị nghi có liên quan đến Bắc Triều Tiên hoặc Trung Quốc đã tấn công mạng vào nhiều cơ quan Chính phủ Hàn Quốc, trong đó có Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Ngoại giao, cũng như một số nhà mạng và cơ quan báo chí trong nước. Báo cáo này nêu đích danh hai nhà mạng KT và LG U+.Về thông tin trên, tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông Quốc hội ngày 2/9, Thứ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc Ryu Je-myung cho biết đã xác nhận dữ liệu được cho là của hai công ty KT và LG U+ trên trang web đen, và ngay từ đầu đã khuyến nghị hai công ty này khai báo để tiến hành điều tra chính thức. Tuy nhiên, các nhà mạng đã không đồng ý bởi kết quả điều tra nội bộ không phát hiện được dấu vết bị xâm nhập. Nhưng sau đó, theo khuyến nghị từ Chính phủ, cả hai công ty đã đồng ý và hiện đang phối hợp với công tác điều tra.Chủ tịch Ủy ban Khoa học Choi Min-hee đã chất vấn Bộ Khoa học về lý do tại sao không thành lập một nhóm điều tra chung giữa Chính phủ và khối tư nhân để làm sáng tỏ nghi vấn hai nhà mạng viễn thông bị tấn công. Bà Choi đề cập tới thông tin cho rằng hãng KT đã hủy máy chủ. Đáp lại, Thứ trưởng Ryu trả lời sẽ xác minh vấn đề này, làm rõ việc hủy máy chủ có phải nhằm xóa dấu vết bị tấn công mạng hay không.Bên cạnh đó, Chủ tịch Choi cũng tuyên bố sẽ xúc tiến lập dự thảo sửa đổi luật liên quan, để khắc phục vấn đề cơ quan chức năng không thể tiến hành điều tra về sự cố tấn công mạng nếu như doanh nghiệp không chủ động báo cáo.