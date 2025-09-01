Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thừa nhận đã nhận vòng cổ đắt tiền

Photo : YONHAP News

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee từng đeo chiếc vòng cổ trị giá khoảng 60 triệu won (hơn 43.000 USD) khi đi cùng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong chuyến công du Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tháng 6/2022.Khi dư luận bùng lên tranh cãi vì chiếc vòng cổ này không xuất hiện trong bản kê khai tài sản, bà Kim giải thích đây chỉ là món đồ mượn từ người khác. Tuy nhiên, sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội, bà lại nói đó là hàng giả nhưng đã làm mất. Trong cuộc điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt, bà Kim khai rằng đã mua chiếc vòng này làm quà tặng cho mẹ.Tại phiên tòa xem xét lệnh bắt tạm giam tháng trước, ngay cả khi có bản tự thú của Chủ tịch Lee Bong-kwan của công ty xây dựng Seohee, thừa nhận rằng ông đã tặng chiếc vòng cổ trên cho cựu Đệ nhất phu nhân, bà Kim vẫn một mực phủ nhận.Tuy nhiên, theo kết quả tác nghiệp của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), mới đây bà Kim đã lần đầu thừa nhận việc nhận chiếc vòng cổ đắt giá từ Chủ tịch Lee và từng đeo nó trong chuyến công du NATO, hơn ba năm sau khi nổ ra tranh cãi.Mặt khác, được biết bà Kim vẫn phủ nhận về nghi ngờ đã giúp cựu công tố viên Park Seong-geun, con rể trưởng của Chủ tịch Lee, được giữ chức Chánh Văn phòng Thủ tướng, khẳng định không hề biết ông Park là ai. Tuy nhiên, Nhóm công tố viên đặc biệt vẫn triệu tập Chủ tịch Lee và cựu công tố viên Park để tiến hành điều tra làm rõ nghi ngờ này.Nhóm công tố viên đặc biệt nghi ngờ bà Kim đã thông đồng với chồng mình, và đang xem xét áp dụng tội danh nhận hối lộ với cả hai vợ chồng cựu Tổng thống.