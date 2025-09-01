Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhận mọi trách nhiệm trong vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Luật sư của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 3/9 đã công bố một thông điệp ngắn 120 chữ của ông Yoon gửi từ trong phòng giam.Trước tiên, ông Yoon kêu gọi Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật hãy truy cứu mọi trách nhiệm với bản thân mình, người từng nắm quyền thống lĩnh quân đội, và dừng điều tra, xét xử với các quân nhân. Ông cũng bày tỏ mong muốn những quân nhân đã bị truy tố trong vụ thiết quân luật sẽ được hủy cáo trạng. Ông còn cho biết bản thân mình đang cầu nguyện hàng ngày cho những quân nhân từng tham gia vào vụ thiết quân luật và gia đình của họ.Hiện tại, cựu Tổng thống Yoon đang từ chối tham dự phiên tòa xét xử với cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn. Trước những lời khai bất lợi liên tiếp từ các quan chức quân đội, có phân tích cho rằng thông điệp lần này của ông Yoon nhằm chủ động mở ra một cuộc chiến dư luận.Trước đó, các nhân chứng là quan chức quân đội đã làm chứng trước tòa rằng họ trực tiếp nghe lệnh từ cựu Tổng thống, như dù có phải nổ súng cũng phải phá cửa để xông vào bên trong Quốc hội, hoặc dù Quốc hội thông qua nghị quyết bãi bỏ thiết quân luật thì ban bố lại là được.Nhiều ý kiến trong dư luận chỉ ra rằng việc cựu Tổng thống từ chối lệnh triệu tập điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt, chống lại việc thi hành lệnh bắt giữ, cũng như không xuất hiện tại phiên tòa xét xử tội danh nổi loạn, hoàn toàn không phù hợp với thái độ của một người nhận trách nhiệm.