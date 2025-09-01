Đối sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc bị ảnh hưởng từ thuế quan của Mỹ

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị Bộ trưởng hữu quan về nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp ngày 3/9, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố "Đối sách hỗ trợ liên ngành sau đàm phán thuế quan với Mỹ".Theo thỏa thuận đạt được với Washington vào ngày 31/7 vừa qua, mức thuế quan đối ứng mà Mỹ áp với Hàn Quốc được hạ từ 25% xuống 15%, thuế ô tô cũng giảm từ 25% xuống 15%. Tuy nhiên, mức thuế 15% vẫn gây sức ép lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Do đó, Chính phủ công bố gói biện pháp hỗ trợ này nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.Trước tiên, để ổn định hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, Chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ khẩn cấp dựa trên nguồn vốn chính sách trị giá 13.600 tỷ won (9,77 tỷ USD). Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) sẽ nâng hạn mức vay vốn lưu động lãi suất thấp dành cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng thuế quan, từ 3 tỷ won (2,1 triệu USD) lên 30 tỷ won (21,5 triệu USD) đối với doanh nghiệp nhỏ, từ 5 tỷ won (3,6 triệu USD) lên 50 tỷ won (35,9 triệu USD) đối với doanh nghiệp vừa, tức tăng gấp 10 lần. Đồng thời, lãi suất vay sẽ giảm thêm 0,3% so với mức 2-3% hiện nay.Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) sẽ mở rộng đối tượng của “chương trình cho vay đặc biệt ứng phó khủng hoảng”, nới lỏng tiêu chuẩn về xếp hạng tín dụng. Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm (KOSMES) sẽ bổ sung các doanh nghiệp xuất khẩu đồng, một mặt hàng xuất khẩu chịu thuế suất cao, vào diện hỗ trợ trong chương trình “vốn khẩn cấp ứng phó rủi ro thương mại”, qua đó mở rộng phạm vi hỗ trợ.Quy mô bảo hiểm thương mại nhằm đảm bảo tính thanh khoản cho các doanh nghiệp xuất khẩu chịu ảnh hưởng thuế quan từ Mỹ sẽ được nâng lên mức kỷ lục 270.000 tỷ won (193,88 tỷ USD).Mặt khác, Chính phủ sẽ triển khai gói hỗ trợ đặc biệt 570 tỷ won (409,3 triệu USD) cho các doanh nghiệp xuất khẩu thép, nhôm, đồng và sản phẩm phái sinh chịu mức thuế cao 50% từ Mỹ, trọng tâm là giảm gánh nặng lãi vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời cấp các khoản vay khẩn cấp lãi suất thấp. Cụ thể, Chính phủ sẽ trợ cấp lãi suất 2% cho doanh nghiệp nhỏ và 1,5% cho doanh nghiệp tầm trung trong ngành thép và các lĩnh vực liên quan, với tổng quy mô hỗ trợ tín dụng 150 tỷ won (107,7 triệu USD). Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) sẽ huy động thêm 20 tỷ won (14,3 triệu USD) vốn khẩn cấp, cho phép các công ty hội viên được vay khẩn cấp với lãi suất ưu đãi 1,5-2,0%. Chính phủ kỳ vọng các biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả hỗ trợ tương đương khoảng 400 tỷ won (287,2 triệu USD).Các chính sách hỗ trợ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cũng được mở rộng, như nâng số lượng doanh nghiệp được tham gia triển lãm quốc tế, hỗ trợ tài chính và marketing cho các ngành xuất khẩu tiềm năng như K-Content, K-Food, K-Beauty. Ngoài ra, trong nửa cuối năm, Chính phủ sẽ công bố các kế hoạch trung và dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở các ngành chủ chốt như xe AI, thép và pin thứ cấp.