Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc giảm hai phần ba trong 30 năm qua

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 3/9 công bố báo cáo "Sự thay đổi về kết hôn và sinh con của Hàn Quốc trong 30 năm qua (1995-2004)".Số trẻ chào đời năm 1995 từng đạt 715.000 trẻ, nhưng sau đó bắt đầu giảm liên tục, và tới năm 2024 còn 233.000 trẻ, chỉ bằng một phần ba của 30 năm trước. Cũng trong khoảng thời gian này, tổng tỷ suất sinh (TFR), dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ, đã giảm từ 1,63 trẻ xuống 0,75 trẻ, tức giảm một nửa.Xu hướng sinh ít con hơn và muộn hơn ngày càng trở nên rõ rệt. Độ tuổi trung bình sinh con lần đầu của người mẹ tăng từ 27,9 tuổi (1995) lên 33,7 tuổi (2024), tức muộn hơn 5,8 năm. Độ tuổi trung bình của người cha cũng tăng từ 31,1 tuổi lên 36,1 tuổi. Trong số các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc có tỷ suất sinh thấp nhất và độ tuổi sinh con đầu lòng cao nhất.Trong khi tỷ lệ sinh nói chung giảm, thì số trẻ sinh ngoài hôn nhân lại tăng. Nếu như năm 1995 chỉ có 8.800 trẻ ngoài giá thú, đến năm 2024 con số này đã tăng lên 13.800 trẻ. Tỷ lệ trẻ ngoài giá thú tăng từ 1,2% lên 5,8%, tức gấp gần 5 lần. Số trẻ sinh đôi trở lên cũng tăng, từ 9.400 trẻ năm 1995 lên 13.500 trẻ năm 2024.Số cặp kết hôn đạt mức thấp nhất vào năm 2022. Nếu trong thập niên 1990, mỗi năm có hơn 400.000 cặp vợ chồng kết hôn, thì đến năm 2022 con số này chỉ còn 192.000 cặp. Tuy nhiên, trong hai năm 2023 và 2024, số cặp kết hôn đã tăng nhẹ trở lại.Độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình của nam giới Hàn Quốc tăng từ 28,4 tuổi lên 33,9 tuổi, còn nữ giới tăng từ 25,3 tuổi lên 31,6 tuổi. Tỷ lệ kết hôn với người nước ngoài cũng tăng từ 3,4% lên 9,3%.