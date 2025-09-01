Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin trong cuộc phỏng vấn với chương trình radio Scott Jennings của Mỹ ngày 2/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh ông hoàn toàn không lo ngại về sự thắt chặt quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, bởi ông tin rằng hai nước này sẽ không sử dụng sức mạnh quân sự để chống lại Washington.Trước đó, vào cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thể hiện mối quan hệ gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.Trong sáng ngày 3/9, Tổng thống Putin đã tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc, được tổ chức tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cũng có mặt tại sự kiện này.Bên cạnh đó, ông Trump cũng bày tỏ "rất thất vọng" về Tổng thống Nga, liên quan đến việc Hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine do ông đứng ra làm trung gian đã không thể diễn ra. Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ làm "điều gì đó" để giúp người dân Ukraine có thể tiếp tục sống, nhưng không tiết lộ chi tiết điều đó là gì.