Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khởi động dự án nhập tên lửa đánh chặn SM-3 của Mỹ từ năm sau

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 3/9 cho biết, có 18 dự án mới trị giá 48 tỷ won (khoảng 3,45 triệu USD) được bao gồm trong ngân sách cải thiện năng lực quốc phòng năm 2026.Trong số này có dự án nhập tên lửa đánh chặn SM-3, được phân bổ ngân sách khởi động là 1 tỷ won (717.000 USD) trong năm sau. Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ nhập 20 tên lửa SM-3 Block I từ Mỹ giai đoạn 2026-2032, với tổng kinh phí là 803,9 tỷ won (576,9 triệu USD).SM-3 sẽ được trang bị trên tàu khu trục Aegis lớp Jeongjo (Chính Tổ) Đại đế (lượng giãn nước 8.200 tấn), mà Hàn Quốc dự kiến sẽ đóng ba chiếc. SM-3 Block I có độ cao đánh chặn 90-500 km, có thể tiêu diệt tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa (midcourse) của quỹ đạo bay. Trong khi đó, tên lửa đánh chặn SM-6, được ấn định sẽ trang bị cho tàu Jeongjo Đại đế trước đó, chỉ có độ cao đánh chặn dưới 36 km và là tên lửa đánh chặn giai đoạn cuối (terminal). Như vậy, nếu được trang bị cả tên lửa SM-3 thì tàu Jeongjo Đại đế sẽ có khả năng đánh chặn tên lửa địch đe dọa lãnh thổ Hàn Quốc ở cả hai giai đoạn giữa và cuối.Ngoài ra, SM-3 còn có thể đánh chặn giai đoạn giữa các loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) bắn theo góc cao, vốn khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền như THAAD hay Patriot PAC-3.Một dự án khác cũng lần đầu được đưa vào ngân sách quốc phòng năm sau là dự án phát triển tên lửa đất đối không tầm xa, với tổng ngân sách phân bổ trong năm sau là 5,4 tỷ won (3,9 triệu USD). Đây là dự án nhằm phát triển trong nước tên lửa đối không để trang bị cho máy bay chiến đấu KF-21, với thời gian triển khai 2026–2033 và tổng kinh phí 753,5 tỷ won (540,7 triệu USD). DAPA kỳ vọng rằng việc trang bị tên lửa đối không tầm xa do Hàn Quốc tự phát triển sẽ nâng cao năng lực tác chiến, khả năng sống sót của chiến đấu cơ KF-21, đồng thời tăng sức cạnh tranh xuất khẩu loại tiêm kích này.Mặt khác, tổng ngân sách quốc phòng năm tới của Hàn Quốc dự kiến có quy mô 66.294.700 tỷ won (47,57 tỷ USD), tăng 8,2% so với năm nay. Bộ Quốc phòng cho biết ngân sách năm tới sẽ được tập trung vào tăng cường hệ thống phòng thủ ba trụ cột để chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống tác chiến kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có và không người lái.