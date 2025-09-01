Seoul lập quỹ đổi mới cơ cấu doanh nghiệp với quy mô hơn 717 triệu USD

Photo : KBS News

Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) và Tổng công ty quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) ngày 3/9 công bố sẽ lập “Quỹ đổi mới cơ cấu doanh nghiệp số 6” với quy mô 1.000 tỷ won (717,3 triệu USD) nhằm kịp thời ứng phó nhu cầu tái cơ cấu các ngành công nghiệp do tác động của chính sách thuế quan Mỹ.Ban đầu, trong quá trình lập dự thảo ngân sách bổ sung đợt một năm nay, Chính phủ đề ra kế hoạch lập quỹ có quy mô 500 tỷ won (358,6 triệu USD), nhưng quy mô đã được tăng lên gấp đôi nhờ bổ sung thêm vốn góp. Quỹ sẽ tập trung vào 6 ngành công nghiệp chính là hóa dầu, chíp bán dẫn, ô tô, màn hình, thép và pin thứ cấp.Quỹ đổi mới cơ cấu doanh nghiệp là mô hình quỹ công-tư kết hợp, trong đó một phần là từ ngân sách Nhà nước và các tổ chức tài chính chính sách, phần còn lại do thu hút thêm vốn từ khu vực tư nhân. KAMCO sẽ quản lý “quỹ mẹ”, còn các “quỹ con” nhận vốn từ quỹ mẹ sẽ do các quỹ đầu tư tư nhân điều hành. Chính phủ đảm bảo phần lớn nguồn vốn, nhưng việc vận hành trực tiếp được giao cho khu vực tư nhân. Cách tiếp cận này giúp thoát khỏi mô hình truyền thống do các ngân hàng chủ nợ như Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) dẫn dắt, đồng thời tăng vai trò của thị trường vốn tư nhân.Chính phủ dự kiến sẽ dành ít nhất 60% tổng vốn quỹ để đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ lực. Ngoài ra, trong trường hợp quỹ thua lỗ, nguồn vốn do Chính phủ góp sẽ chịu lỗ trước tiên. Cùng với đó, Chính phủ cũng tăng phí quản lý cho các công ty quản lý quỹ, nâng tỷ lệ góp vốn từ quỹ mẹ, giảm gánh nặng về trọng số rủi ro, nhằm khuyến khích vận hành quỹ một cách hiệu quả.KAMCO sẽ bắt đầu tuyển chọn quỹ con từ ngày 3/9 và dự kiến chọn đơn vị quản lý vào cuối tháng 10. Các khoản đầu tư dự kiến sẽ được triển khai từ đầu năm tới.