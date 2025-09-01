Con gái Chủ tịch Kim Jong-un lần đầu ra mắt trên trường ngoại giao quốc tế

Photo : YONHAP News

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, một điều khiến dư luận chú ý là sự xuất hiện của con gái ông, Kim Ju-ae, năm nay mới 12 tuổi.Theo những bức ảnh do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố, Kim Ju-ae xuất hiện ngay phía sau Chủ tịch Kim khi bước xuống tàu hỏa. Tại lễ đón bởi các quan chức cấp cao Trung Quốc, con gái nhà lãnh đạo miền Bắc còn đứng phía trước nhiều nhân vật chủ chốt như Ngoại trưởng Choe Son-hui, các Bí thư Đảng Jo Yong-won và Kim Tok-hun của nước này.Kim Ju-ae lần đầu xuất hiện trên truyền thông vào năm 2022. Từ năm ngoái, con gái ông Kim đã đảm nhận vai trò gần như là “Đệ nhất phu nhân” trong nội bộ chính quyền miền Bắc, và nay đã chính thức bước ra sân khấu quốc tế. Dù Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju từng ba lần tháp tùng ông Kim trong các chuyến thăm Trung Quốc trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên Kim Ju-ae xuất hiện cùng cha mình trong một chuyến công du. Một số ý kiến cho rằng động thái này nhằm khẳng định Kim Ju-ae là “người kế nhiệm tiềm năng” trên trường quốc tế.Tuy nhiên, cũng có phân tích cho rằng việc coi Kim Ju-ae là người kế nhiệm là quá sớm, xét đến độ tuổi còn quá nhỏ, giới tính nữ và việc con gái ông Kim chưa từng thể hiện năng lực nổi bật nào. Việc Kim Ju-ae không cùng bước lên lễ đài Thiên An Môn trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít của Trung Quốc cũng được cho là động thái nhằm tránh tạo ra sự chú ý quá mức liên quan đến vấn đề kế vị.Trong khi đó, chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Chủ tịch Kim còn có sự tham gia của em gái ông là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong. Đặc biệt, bà Kim Yo-jong vẫn tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi di chuyển cùng xe với Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và hình ảnh xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju cho đến nay vẫn chưa được ghi nhận.