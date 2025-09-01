Bài toán mới cho đồng minh Hàn-Mỹ khi Nga-Trung-Triều tăng cường hợp tác

Photo : YONHAP News

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 3/9 vừa qua đã cho thấy rõ hình ảnh "liên minh chống phương Tây" của Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Điều này chắc chắn sẽ tác động mạnh đến môi trường an ninh tại khu vực Đông Bắc Á.Bắc Triều Tiên, nước muốn được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, có thể sẽ chiếm ưu thế hơn trong bàn đám phán với Mỹ nhờ sự hậu thuẫn vững chắc từ Nga và Trung Quốc.Nga và Trung Quốc hiện đã được chính thức công nhận là nước sở hữu vũ khí hạt nhân, lần lượt có khoảng 5.459 đầu đạn và 600 đầu đạn. Mặc dù Bình Nhưỡng chưa được công nhận chính thức là nước sở hữu vũ khí hạt nhân, song nước này được ước tính là đang nắm giữ khoảng 50 đầu đạn.Trong các Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc đến vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc, cũng như đề cập đến Trung Quốc và Nga. Nếu Matxcơva, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng liên kết với nhau, hướng đàm phán có thể sẽ phải chuyển từ mục tiêu "phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên" sang hướng "giải trừ dần vũ khí hạt nhân ở khu vực Đông Bắc Á". Đây là điều có lợi cho miền Bắc trong việc được công nhận là nước sở hữu vũ khí hạt nhân.Khi sức mạnh trong đàm phán gia tăng, Bình Nhưỡng có thể tận dụng sự hỗ trợ từ liên minh Nga-Trung-Triều để đàm phán với Mỹ. Nếu liên minh ba nước này mở rộng sang lĩnh vực an ninh, Washington sẽ coi đây là mối đe dọa lớn, và dùng lý do này để buộc Seoul, đồng minh của Mỹ, phải tăng chi phí quân sự.Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đàm phán chia sẻ chi phí quân sự mà chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang thúc đẩy với Mỹ, cũng như vai trò "người dẫn nhịp" của Seoul. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hiện vẫn đang theo dõi sát tình hình bởi bối cảnh quốc tế hiện nay rất phức tạp.