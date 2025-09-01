Cán cân vãng lai tháng 7/2025 của Hàn Quốc thặng dư 10,78 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 4/9 công bố số liệu thống kê về cán cân quốc tế, trong đó cán cân vãng lai tháng 7/2025 thặng dư 10,78 tỷ USD, duy trì đà thặng dư 27 tháng liên tiếp, chuỗi thặng dư dài thứ hai kể từ những năm 2000. Đây cũng là mức thặng dư cao nhất từ trước đến nay trong các tháng 7.Cán cân hàng hóa (kim ngạch xuất khẩu trừ kim ngạch nhập khẩu) tháng 7 năm nay thặng dư 10,27 tỷ USD, giảm so với mức 13,16 tỷ USD trong tháng 6, song vẫn ghi nhận mức lớn thứ ba trong lịch sử tháng 7.Kim ngạch xuất khẩu tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ mặt hàng chíp bán dẫn và ô tô. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu giảm 0,9% so với tháng 7 năm ngoái do giá năng lượng giảm.Mặt khác, cán cân dịch vụ tháng 7 lại thâm hụt 2,14 tỷ USD, chủ yếu do chi phí du lịch cũng như phí cho các dịch vụ kinh doanh khác như nghiên cứu và phát triển.