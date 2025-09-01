Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee bị cáo buộc đã can dự vào việc điều hành quốc gia

Photo : YONHAP News

Theo bản cáo trạng đối với cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee trình lên Quốc hội, Nhóm công tố viên đặc biệt nhận định bà Kim đã can dự trực tiếp hoặc gián tiếp vào công tác điều hành đất nước của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.Nhóm công tố viên đặc biệt đã ghi chi tiết về quá trình bà Kim nhận quà tặng từ giáo phái Thống nhất thông qua ông Jeon Seong-bae (còn gọi là pháp sư Geon Jin).Vào ngày 7/4/2022, cựu chức sắc họ Yoon của giáo phái này đã chuyển một chiếc túi xách hàng hiệu trị giá 8 triệu won (5.750 USD) cho ông Jeon. Tiếp theo ông Yoon đã đưa tiếp ông Jeon một chiếc túi xách trị giá 12 triệu won (8.620 USD) vào ngày 5/7, và một chiếc vòng cổ trị giá 60 triệu won (43.100 USD) vào ngày 29/7 cùng năm. Nhóm công tố viên đặc biệt kết luận tất cả các món đồ trên đều đã được chuyển cho bà Kim cùng lời nhờ vả bất chính từ phía giáo phái.Ngoài ra, Nhóm công tố viên đặc biệt nhận đình bà Kim cho rằng giáo phái Thống nhất đã giúp sức lớn để chồng mình đắc cử, thậm chí đã gửi lời cảm ơn với nội dung rằng Chính phủ đang nỗ lực để hỗ trợ cho giáo phái này.Bản cáo trạng cũng bao gồm các cáo buộc liên quan đến nghi ngờ bà Kim can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân, và vụ thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors.Trước đó, khi trình diện theo lệnh triệu tập điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt, bà Kim đã tự gọi mình là "một người chẳng là gì". Giới phân tích nhận định đây vừa là cách bà hạ mình để tỏ ra vẻ xin lỗi, nhưng mặt khác nhằm nhấn mạnh rằng bản thân mình không phải là công chức, không thể bị quy kết vào những tội danh như hối lộ.