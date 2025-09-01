Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/9 đã có cuộc hội đàm song phương nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc (3/9) tại Bắc Kinh.Tại đây, Tổng thống Putin nhận định sự kiện này có ý nghĩa với cả Nga và Bắc Triều Tiên, khi hai nước từng cùng chiến đấu chống chủ nghĩa quốc xã, phát xít và quân phiệt. Ông Putin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với quân đội Bắc Triều Tiên khi hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine, nhấn mạnh Matxcơva sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các binh sĩ miền Bắc chiến đấu dũng cảm, những anh hùng trong cuộc tác chiến giải phóng khu vực tỉnh Kursk của Nga và các gia đình binh lính.Đáp lại, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết mối quan hệ song phương đã được phát triển trên mọi lĩnh vực kể từ khi hai bên ký Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều vào tháng 6/2024. Ông Kim nhấn mạnh Bắc Triều Tiên và người dân Nga, quân đội Nga đã cùng nhau chiến đấu như anh em.Lãnh đạo miền Bắc còn khẳng định nếu Bắc Triều Tiên có thể làm được điều gì giúp cho người dân Nga, thì Bình Nhưỡng sẽ sẵn sàng dốc sức hỗ trợ vì tình hữu nghị, tình anh em giữa hai nước. Ngoài ra, ông Kim còn nhấn mạnh thêm rằng Bình Nhưỡng và Matxcơva đang hợp tác trên nhiều phương diện và cần đạt được thành quả lớn để đáp ứng yêu cầu của thời đại, góp phần nâng cao thịnh vượng của người dân hai nước.Đây là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều trực tiếp sau một năm ba tháng, kể từ Hội nghị thượng đỉnh song phương tại vùng Viễn Đông Nga vào tháng 9/2023 và tại thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng 6/2024. Hai nhà lãnh đạo nhiều khả năng đã thảo luận về điều kiện đổi lấy việc Bắc Triều Tiên cử quân hỗ trợ Nga, cũng như việc miền Bắc điều động thêm binh lính và nhân lực hỗ trợ Matxcơva tái thiết.Được biết, khoảng 2.000 binh sĩ miền Bắc đã thiệt mạng trong quá trình hỗ trợ Nga giành lại tỉnh Kursk. Theo đó, Bình Nhưỡng có thể sẽ yêu cầu Matxcơva đền bù tổn thất này thông qua hợp tác kinh tế và hỗ trợ công nghệ quân sự.Mặt khác, nhân dịp dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik cũng đã bắt tay và chào hỏi với Chủ tịch Kim Jong-un, song không diễn ra cuộc đối thoại có ý nghĩa nào.