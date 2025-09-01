Hàn Quốc đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí sang châu Âu thông qua Triển lãm công nghiệp quốc phòng tại Ba Lan

Photo : YONHAP News

Triển lãm công nghiệp quốc phòng (MSPO) 2025 đã được khai mạc vào ngày 2/9 (giờ địa phương) tại Ba Lan. Đây là triển lãm công nghiệp quốc phòng lớn nhất ở khu vực Đông Âu, kéo dài đến ngày 5/9, với sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng từ 31 quốc gia.27 doanh nghiệp Hàn Quốc cũng góp mặt trong sự kiện lần này nhằm mở rộng thị trường sang châu Âu dựa trên quan hệ đối tác chiến lược với Ba Lan.Trong Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi tháng 6, các nước thành viên NATO đã nhất trí nâng mức chi tiêu quân sự lên 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho đến năm 2035, trong đó 3,5% GDP được chi trực tiếp cho quốc phòng. Theo đó, các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc cũng đang tập trung xây dựng chiến lược phù hợp để tiến vào thị trường châu Âu.Ngay trong ngày khai mạc, các gian triển lãm và hệ thống vũ khí của Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý lớn. Tại khu vực lối vào gần gian trưng bày của Bộ Quốc phòng Ba Lan, công ty Hyundai Rotem (Hàn Quốc) đã giới thiệu xe tăng K2 xuất khẩu sang Ba Lan. Ở nhiều vị trí khác trong triển lãm, công ty Hanwha Ocean đã cho chiếu video quảng bá về tàu ngầm lớp 3.000 tấn Jangbogo-III Batch-II, nhằm tham gia dự án "Orka" của Ba Lan. Đây là dự án hiện đại hóa lực lượng Hải quân, có quy mô khoảng 5,7 tỷ USD với kế hoạch mua ba tàu ngầm kiểu mới.Mặt khác, một loại tên lửa dẫn đường mang logo của công ty Ba Lan cũng đã gây chú ý ngay trong ngày đầu tiên. Đây là vũ khí trang bị cho hệ thống pháo phản lực đa nòng Cheonmu, được Ba Lan nhập khẩu và đặt tên là Homar-K. Hai nước cũng đã ký hợp đồng thành lập công ty liên doanh để sản xuất loại vũ khí này ngay tại Ba Lan.Với hàng loạt các hợp đồng xuất khẩu công nghiệp quốc phòng sang Ba Lan trong vòng 5 năm qua, Hàn Quốc đã trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai cho các nước thành viên NATO, chỉ sau Mỹ.