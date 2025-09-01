Mùa hè năm 2025 tại Hàn Quốc nóng kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 4/9 công bố nhiệt độ trung bình toàn quốc trong mùa hè năm nay (từ tháng 6-8) đạt 25,7 độ C, cao nhất kể từ năm 1973, thời điểm Hàn Quốc bắt đầu quan trắc khí tượng trên phạm vi toàn quốc. Nhiệt độ này cao hơn 0,1 độ C so với kỷ lục từng được ghi nhận vào năm ngoái.Số ngày trung bình xuất hiện hiện tượng đêm nhiệt đới trên toàn quốc mùa hè năm nay là 15,5 ngày, nhiều hơn mức trung bình các năm trước tới 9 ngày. Đặc biệt, tại Seoul, số ngày ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới lên tới 46 ngày, mức cao nhất kể từ khi có dữ liệu quan trắc liên quan vào năm 1908.Cục Khí tượng cho biết nguyên nhân là do khối áp cao Bắc Thái Bình Dương nóng mở rộng sớm hơn so với mọi năm, cộng thêm sự tăng cường của khối áp cao Tây Tạng từ cuối tháng 7, khiến nền nhiệt độ tăng mạnh.Do ảnh hưởng của khối áp cao nóng, mùa mưa năm nay ngắn bất thường. Theo Cục Khí tượng, mùa mưa năm nay bắt đầu sớm từ giữa tháng 6 và kết thúc vào ngày 26/6 tại Jeju, và ngày 1/7 tại miền Nam và ngày 20/7 tại miền Trung. Tại Jeju và miền Nam, mùa mưa năm nay ngắn thứ hai trong lịch sử. Lượng mưa trên toàn quốc trong mùa mưa chỉ đạt 200 mm, bằng một nửa so với mức trung bình, còn số ngày mưa cũng giảm 8 ngày, chỉ đạt 8,8 ngày.Do lượng mưa lớn tập trung vào giữa tháng 7 và đầu tháng 8, tổng lượng mưa mùa hè trên toàn quốc đạt khoảng 85% so với mức trung bình. Riêng tại khu vực phía Đông tỉnh Gangwon, trong đó có thành phố Gangneung đang hứng chịu hạn hán nghiêm trọng, lượng mưa mùa hè năm nay chỉ đạt 34% mức trung bình, thấp nhất từ trước đến nay.