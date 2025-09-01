Tổng thống Donald Trump khẳng định không rút quân khỏi Ba Lan

Photo : YONHAP News

Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Nhà Trắng với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ngày 3/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định không có kế hoạch rút hoặc cắt giảm quân đồn trú Mỹ tại Ba Lan. Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết thêm nếu Ba Lan mong muốn, ông sẵn sàng cử thêm nhiều quân hơn tới nước này.Tổng thống Mỹ đánh giá cao Ba Lan là một trong hai quốc gia đóng góp nhiều hơn mức yêu cầu trên cương vị một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một điều rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết đang cân nhắc về vấn đề rút quân đồn trú đối với các quốc gia khác.Hiện nay, Chính phủ Tổng thống Trump đang xem xét phương án điều chỉnh việc triển khai quân đội Mỹ trên toàn cầu để phù hợp với môi trường an ninh thay đổi. Phát biểu trên đã tái khẳng định đường lối điều chỉnh quân đồn trú Mỹ của lãnh đạo Nhà Trắng.Trước đó, trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào ngày 25/8, ông Trump đã từ chối trả lời về việc có cân nhắc cắt giảm binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc hay không. Ngược lại, ông Trump lại đặt vấn đề về quyền sở hữu khu đất đặt căn cứ của lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc. Điều này hoàn toàn đối lập với lập trường mà ông đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan.Hiện tại, có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan. Mỹ đã triển khai quân đội tới quốc gia Trung Âu này năm 2014 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, sau khi Nga cưỡng chế sáp nhập bán đảo Crimea. Tới thời Chính phủ cựu Tổng thống Joe Biden, số lượng binh sĩ Mỹ tại đây tiếp tục được tăng cường sau khi Nga phát động chiến tranh với Ukraine năm 2022.