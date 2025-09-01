Dự đoán về các lịch trình tiếp theo của Chủ tịch Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh

Photo : YONHAP News

Giới quan sát quốc tế đang đổ dồn sự quan tâm tới lịch trình tiếp theo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sau khi tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 3/9 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Hiện tại, các hoạt động còn lại trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim vẫn chưa được công bố.Trong ngày 3/9, ông Kim Jong-un đã được phía Trung Quốc tiếp đón với nghi thức trọng thể bậc nhất. Nhà lãnh đạo miền Bắc ngồi ngay bên cạnh Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình suốt thời gian diễn ra lễ kỷ niệm. Ngay sau lễ duyệt binh, Chủ tịch Kim đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.Có khả năng sẽ diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là cuộc hội đàm lần đầu giữa lãnh đạo Trung-Triều sau 6 năm, kể từ cuộc gặp tại Bình Nhưỡng nhân chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình.Hiện tại, có ý kiến phân tích rằng ông Kim đang thúc đẩy chiến lược "an ninh dựa Nga, kinh tế dựa Trung Quốc". Do đó, nếu diễn ra hội đàm thượng đỉnh Trung-Triều, có thể hai bên sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế song phương cũng như tăng cường hợp tác ba bên Trung-Triều-Nga. Một số ý kiến cho rằng ông Kim Jong-un có thể trực tiếp thị sát các cơ sở công nghiệp, kinh tế của Trung Quốc hoặc đến thăm những cơ sở phát triển công nghệ cao. Dư luận cũng đang quan tâm liệu con gái nhà lãnh đạo miền Bắc là Kim Ju-ae có xuất hiện cùng ông Kim trong các sự kiện chính thức hay không.