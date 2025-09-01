Xuất khẩu của Hàn Quốc sang ASEAN trong tháng 8 tăng 12%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu ngày 4/9 của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong tháng 8 đạt 10,89 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Do tác động từ chính sách thuế quan của Washington, xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm mạnh 12% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu sang Trung Quốc cũng giảm 2,9%. Tuy nhiên, mức tăng 11,9% của xuất khẩu sang ASEAN đã phần nào bù đắp giúp tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 8 vẫn tăng 1,3%.Xuất khẩu sang ASEAN, vốn đứng thứ ba sau Trung Quốc và Mỹ, đã vượt xuất khẩu sang Mỹ trong hai tháng liên tiếp là tháng 7 và tháng 8 năm nay. Đây là lần đầu tiên sau 1 năm 9 tháng, kể từ tháng 10/2023, xuất khẩu sang Đông Nam Á vượt qua xuất khẩu sang Mỹ.Động lực chính kéo xuất khẩu của Hàn Quốc sang khu vực Đông Nam Á tăng là ngành công nghiệp chíp bán dẫn. Sự gia tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu cùng với sự mở rộng của thị trường thiết bị điện tử đã thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu chíp bán dẫn sang ASEAN.Trong vòng 25 ngày đầu tháng 8, xuất khẩu chíp bán dẫn sang ASEAN đạt 2,7 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm một phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang khu vực này. Ngoài chíp bán dẫn, xuất khẩu tàu biển tăng 359,9% và pin thứ cấp tăng 23,9%.Các chuyên gia dự báo rằng trong tương lai, ASEAN sẽ trở thành thị trường chiến lược thế hệ tiếp theo vượt qua cả Mỹ và Trung Quốc. Giữa xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng “thoát khỏi Trung Quốc”, ASEAN đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cùng với cơ cấu dân số trẻ, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế số, sức hút của thị trường ASEAN đang ngày càng được củng cố.Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cảnh báo rằng cạnh tranh giữa Hàn Quốc và Trung Quốc tại thị trường ASEAN đang ngày càng khốc liệt, do đó việc xây dựng một cơ cấu xuất khẩu bền vững và có chiều sâu là nhiệm vụ cấp thiết đối với Hàn Quốc.