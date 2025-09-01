Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin rầm rộ về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 4/9 đã đưa tin dày đặc về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc, trải từ trang nhất đến trang ba.Trên trang nhất, tờ báo này đăng bức ảnh ông Kim đứng trên lễ đài ở quảng trường Thiên An Môn, sánh vai cùng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, tờ báo cũng đăng hình ảnh ông Kim nắm chặt tay lãnh đạo Trung Quốc và nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện quan hệ Trung-Triều đã được khôi phục sau một thời gian nguội lạnh.Trang ba dành riêng tin tức về Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều. Trong đó có hình ảnh ông Kim ngồi cùng xe limousine của Tổng thống Putin, điều mà truyền thông Nga không công bố, chứng minh quan hệ Nga-Triều đã được nâng cấp hơn sau khi Bình Nhưỡng cử quân hỗ trợ Matxcơva trong chiến tranh Nga-Ukraine.Qua việc đưa tin trên tờ báo mà người dân cả nước theo dõi, chính quyền miền Bắc dường như muốn làm nổi bật rằng Chủ tịch Kim là nhân vật được cộng đồng quốc tế coi trọng, đánh dấu sự xuất hiện của ông Kim trên vũ đài ngoại giao đa phương.Mặt khác, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), kênh truyền thông đối ngoại của miền Bắc, đưa tin sau lễ duyệt binh ngày 3/9, lãnh đạo Nga-Triều đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh, thảo luận về kế hoạch hợp tác triển vọng trong tương lai.Ông Kim đã nhấn mạnh sẽ tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh của Chính phủ, quân đội và nhân dân Nga, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều. Về phần mình, Tổng thống Putin định nghĩa quan hệ giữa hai nước là quan hệ tin cậy, hữu nghị, đồng minh; đồng thời đánh giá cao lòng dũng cảm và tinh thần anh dũng của binh sĩ Bắc Triều Tiên được cử tham chiến. Trong phần phát biểu công khai, ông Putin còn cho biết chính Bắc Triều Tiên đã chủ động đề xuất việc cử quân tham chiến.Nội dung phát biểu của hai nhà lãnh đạo trong cuộc hội đàm cùng ngày mang tính chất khẳng định quyết tâm duy trì hợp tác, trong bối cảnh miền Bắc sắp sửa cử quân đợt ba sang Nga. Có thể hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp đền đáp bằng lợi ích cụ thể của Matxcơva.