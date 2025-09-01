Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia qua Telegram

Photo : YONHAP News

Sở Cảnh sát thành phố Daegu ngày 4/9 cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng cầm đầu và 17 đối tượng phân phối và vận chuyển ma túy, với cáo buộc buôn lậu ma túy từ nước ngoài và phân phối có hệ thống trên khắp Hàn Quốc qua ba kênh Telegram, vi phạm Luật quản lý ma túy và tổ chức tội phạm. Ngoài ra, 40 đối tượng tham gia vào quá trình vận chuyển, thanh toán trung gian và mua ma túy cũng bị khởi tố không tạm giam.Theo điều tra, tổ chức buôn bán ma túy của đối tượng A (khoảng 30 tuổi) đã phân phối hơn 70kg ma túy gồm philopon, ketamin và cần sa tổng hợp từ Việt Nam và các nước khác vào Hàn Quốc thông qua ba kênh Telegram từ tháng 7/2024 đến tháng 8/2025, qua đó thu lợi trái phép khoảng 6 tỷ won (4,3 triệu USD). Cảnh sát Hàn Quốc trong tháng 1 năm nay đã bắt giữ hai đối tượng, trong đó có một đối tượng người Việt Nam tham gia vào quá trình phân phối của đường dây.Sau đó, Cảnh sát Hàn Quốc đã phối hợp với Cơ quan chống ma túy Mỹ (DEA), và xác định được kẻ buôn lậu ma túy Việt Nam đã gửi ma túy sang Hàn Quốc bằng đường vận chuyển quốc tế cho một nhà phân phối trong nước, người đã bị bắt trước đó. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã yêu cầu Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ đối với đối tượng người Việt Nam thực hiện buôn lậu ma túy này.Mặt khác, thông qua hợp tác quốc tế với hãng Telegram, Cảnh sát Hàn Quốc cũng đã nắm được danh tính của 6 kẻ cầm đầu điều hành các kênh bán ma túy trên Telegram, bao gồm cả đối tượng A. Tất cả các đối tượng này đều ở độ tuổi 20-30 tuổi.Lực lượng chức năng đã thu giữ 26,6kg ma túy, một lượng đủ để 440.000 người sử dụng cùng lúc, với giá trị thị trường khoảng 50,8 tỷ won (36,4 triệu USD). Ngoài ra, Cảnh sát còn tịch thu 2 tỷ won (1,4 triệu USD) tiền mặt, 11 chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá khoảng 1 tỷ won (717.113 USD), và phong tỏa 4,5 tỷ won (3,2 triệu USD) tiền thu lợi trái phép trước khi khởi tố các đối tượng.Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng này có phân chia nhiệm vụ cụ thể từ việc quản lý văn phòng, bán ma túy, chuyển đổi nguồn thu thành tiền mặt, tuyển dụng người vận chuyện, nhập lậu ma túy đến quản lý khách hàng. Để tránh bị cơ quan điều tra lần ra dấu vết, các đối tượng này chỉ liên lạc với kẻ buôn lậu ở nước ngoài, người vận chuyển và khách hàng thông qua Telegram. Toàn bộ số tiền thanh toán đều được nhận bằng tiền ảo thông qua hàng chục ví điện tử đã được lập sẵn từ trước.Cảnh sát xác định số người đã từng mua ma túy từ băng nhóm này đã vượt quá 1.000 người và hiện đang mở rộng điều tra. Sở Cảnh sát thành phố Daegu nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều tra những kẻ liên quan và cả người mua ma túy.