Nỗ lực khám xét đảng Sức mạnh quốc dân ngày thứ ba bất thành

Photo : YONHAP News

Từ sáng ngày 4/9, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật tiếp tục thực thi lệnh khám xét đối với Văn phòng Đại diện đảng đối lập Sức mạnh quốc dân và Ban Hành chính đảng này tại Quốc hội. Cuộc khám xét này liên quan đến nghi ngờ cựu Đại diện đảng này tại Quốc hội Choo Kyung-ho đã cản trở quá trình biểu quyết dỡ bỏ lệnh thiết quân luật đêm ngày 3/12 năm ngoái.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt đã cố gắng thực thi lệnh khám xét trong hai ngày 2 và 3/9 nhưng đều không thành công do vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nghị sĩ đảng đối lập. Được biết, thời hạn thực thi lệnh khám xét là tới hết ngày 5/9.Nhóm công tố viên đặc biệt đang nỗ lực thu thập tài liệu từ tháng 5 năm ngoái, thời điểm ông Choo được bầu làm Đại điện đảng. Trong lệnh khám xét, Nhóm công tố viên đặc biệt cáo buộc ông Choo tội lạm dụng chức quyền, là nhân vật thực thi nhiệm vụ chính trong vụ thiết quân luật. Cụ thể, trong vòng hai tiếng sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật, ông Choo đã ba lần thay đổi địa điểm cuộc họp toàn thể nghị sĩ, cản trở quá trình bỏ phiếu dỡ bỏ lệnh thiết quân luật.Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân tiếp tục hô vang khẩu hiệu "chiến đấu đến cùng", đẩy cao đối đầu với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. Đảng này chỉ trích cuộc khám xét quy mô lớn của Nhóm công tố viên đặc biệt là cuộc đàn áp đảng đối lập, có liên quan đến nỗ lực của đảng Dân chủ đồng hành trong việc thành lập Hội đồng xét xử đặc biệt về vụ nổi loạn.Đồng thời, đảng đối lập đã tố giác Công tố viên đặc biệt Cho Eun-seok cùng 8 công tố viên, điều tra viên lên Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul với cáo buộc lạm dụng chức quyền.