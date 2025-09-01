Phe cầm quyền xúc tiến thông qua các dự luật về y tế thiết yếu và y tế địa phương

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Bộ Y tế và phúc lợi cùng Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 4/9 đã nhóm họp tại Quốc hội, nhất trí thông qua các dự luật về tăng cường y tế thiết yếu, tuyển sinh riêng sinh viên ngành Y công tác tại địa phương tại kỳ họp Quốc hội thường kỳ lần này.Dự thảo "Luật đặc biệt về y tế thiết yếu" được đề xuất lên Quốc hội hiện nay quy định Nhà nước và chính quyền địa phương phải lập và triển khai kế hoạch tổng thể về y tế thiết yếu và y tế địa phương. Trong khi đó, dự thảo "Luật bồi dưỡng bác sĩ địa phương" yêu cầu phân bổ một phần chỉ tiêu tuyển sinh trường y để tuyển sinh "bác sĩ địa phương". Sinh viên trúng tuyển theo diện "bác sĩ địa phương" sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí, nhưng sau khi có chứng chỉ hành nghề y thì phải làm việc trong một khoảng thời gian nhất định tại các cơ sở y tế công lập.Sau cuộc họp này, Ủy ban Y tế và phúc lợi tại Quốc hội đã nhận báo cáo của Bộ Y tế và phúc lợi về tỷ lệ quay trở lại làm việc của các bác sĩ nội trú; bày tỏ lo ngại về tỷ lệ quay lại làm việc của các bác sĩ nội trú khoa nhi, bệnh viện địa phương vẫn đang ở mức thấp. Do đó, đảng cầm quyền cũng yêu cầu Chính phủ phải cải thiện điều kiện thực tập cho bác sĩ nội trú.Chủ tịch Ủy ban Y tế và phúc lợi Quốc hội Park Ju-min nhấn mạnh phải hoàn thành bài toán cải cách y tế trong nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, cung cấp đầy đủ nhân lực y tế cho lĩnh vực y tế thiết yếu và y tế địa phương.Về phần mình, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Jeong Eun-kyeong cho biết sau đợt tuyển chọn nửa cuối năm, quy mô bác sĩ nội trú trên toàn quốc đã khôi phục lại ngưỡng 10.000 người. Tuy nhiên, để hệ thống y tế ổn định sẽ cần thêm thời gian. Để có thể cải cách y tế một cách thực sự, giờ là lúc phải đẩy mạnh y tế thiết yếu, y tế địa phương và y tế công.